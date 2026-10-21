आलिया भट्ट और शेफाली शाह की फिल्म 'डार्लिंग्स' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर दिव्या विनेकर का निधन हो गया है. उनके निधन की खबर उनकी दोस्त और मशहूर रेडियो जॉकी रोहिणी रामनाथन ने शेयर की.

दिव्या ने साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म डार्लिंग्स में काम किया था. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शेफाली शाह भी लीड रोल में नजर आई थीं.

रोहिणी रामनाथन का इमोशनल पोस्ट

रोहिणी ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशमल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'बेहद दुख और सदमे के साथ मुझे उन सभी लोगों को यह बताना पड़ रहा है, जो हमारी DV यानी दिव्या विनेकर से प्यार करते थे. दिव्या आज इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं. उनका निधन अचानक हुआ और किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी. उनका परिवार और वे सभी लोग, जिनकी जिंदगी को उन्होंने अपने प्यार और अच्छे व्यवहार से छुआ था, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. फिलहाल लोगों से अपील है कि वे परिवार से इस समय सवाल-जवाब करने से बचें.'

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उन्होंने आगे लिखा, 'DV, जिन्हें हम सभी प्यार से इसी नाम से जानते थे, मेरे लिए पर्सनली और फीवर एफएम में हम सभी के लिए एक मजबूत सहारा थीं. बेबी, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे. अलविदा, तुम्हारा सफर अच्छा रहे. हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया. हम खुशकिस्मत थे कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला.'

कौन हैं दिव्या वेनिकर?

बता दें, दिव्या विनेकर ने आलिया भट्ट की फिल्म 'डार्लिंग्स' में महिला पुलिस कांस्टेबल का किरदार निभाया था. इस फिल्म में शेफाली शाह और विजय वर्मा भी नजर आए थे. फिल्म का निर्देशन जस्मीत के रीन ने किया था. इसके अलावा, दिव्या साल 2022 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म 'जलसा' का भी हिस्सा थीं. इस फिल्म में विद्या बालन और शेफाली शाह लीड रोल में नजर आई थीं. दिव्या एक कंटेंट क्रिएटर भी थी.