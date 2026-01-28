महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का 28 जनवरी, बुधवार की सुबह बारामती में प्लेन क्रैश होने की वजह से निधन हो गया. उनकी मौत से पूरा देश सदमे में हैं वहीं बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ गई है. अजय देवगन से लेकर रितेश देशमुख और अनुपम खेर तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है.

अजित पवार के निधन से दुखी अजय देवगन

अजय देवगन ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर अजित पवार के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "माननीय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी के दुखद निधन से स्तब्ध और दुखी हूं. उनके परिवार, प्रियजनों और इस अपार क्षति से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं, ओम शांति."

Shocked and saddened by the tragic passing of Hon. Deputy CM Ajit Pawar ji. My heartfelt condolences to his family, loved ones and all those affected by this immense loss.

Om Shanti 🙏🏻 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 28, 2026

रितेश देशमुख ने अजित पवार के निधन पर जताया दुख

रितेश ने ट्वीट किया, "यह जानकर बहुत दुख हुआ और दिल टूट गया कि हमने एक दुखद हादसे में अजीत दादा को खो दिया. महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक नेताओं में से एक, उन्हें खराब परफॉर्मेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था और वह अपने आस-पास के लोगों को हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे. वह अपनी बात कहने में कभी हिचकिचाते नहीं थे, उनकी हाजिरजवाबी बेमिसाल थी, और पूरे राज्य में उन्हें बहुत प्यार किया जाता था. "

एक्टर ने आगे लिखा, "उनकी अचानक मौत से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक ऐसी कमी आई है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता. मुझे उनके साथ कई बार बातचीत करने का मौका मिला, मैं उनकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा, पवार परिवार, उनके प्रियजनों और लाखों समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं."

Deeply shocked and terribly heartbroken to learn that we have lost Ajit Dada in a tragic accident. One of Maharashtra’s most dynamic leaders, he had zero tolerance for non-performance and constantly pushed and inspired those around him to excel. He never minced his words, his wit… pic.twitter.com/nGQ3M1xf0Z — Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 28, 2026

स्मृति ईरानी ने भी शोक जताया

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, "दुखद विमान दुर्घटना में श्री अजीत पवार जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और दुखी हूं. लोगों के लिए उनकी सेवा और वर्षों के राजनीतिक नेतृत्व को सम्मान के साथ याद किया जाएगा. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. ओम शांति. "

Shocked and saddened by the untimely passing of Shri Ajit Pawar Ji in the tragic aircraft crash. His service to the people and years of political stewardship will be remembered with respect.

My thoughts and prayers are with the bereaved families in this hour of grief. Om Shanti… — Smriti Z Irani (@smritiirani) January 28, 2026

अजित पवार के निधन से पवन कल्याण भी सदमे में

आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने एक्स (ट्विटर) पर अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, "आज एक दुखद प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, महान सीपी स्पीक के प्रेसिडेंट और NDA गठबंधन के नेता श्री अजीत दादा पवार जी के निधन की दुखद खबर से गहरा सदमा लगा है. उनकी समर्पित जनसेवा और महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण और विकास में उनके अपार योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, और लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का हमेशा सम्मान किया जाएगा."

उन्होंने आगे लिखा, "मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों, प्रशंसकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं."

Deeply shocked by the tragic news of the passing of the Maharashtra Deputy Chief Minister, President of @mahancpspeaks, and an NDA alliance leader, Sri Ajit Dada Pawar ji @AjitPawarSpeaks, in a devastating plane crash today.



His dedicated public service and immense contributions… pic.twitter.com/kjUPAcHWdJ — Pawan Kalyan (@PawanKalyan) January 28, 2026

मधुर भंडाकर ने भी जताया दुख

फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट किया, "अजित पवार जी के असमय निधन से गहरा सदमा लगा और दुख हुआ. राज्य की राजनीति में एक बड़ी हस्ती, उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है. इस बेहद मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं सुनेत्रा जी, पार्थ, जय और पूरे पवार परिवार के सदस्यों के साथ हैं. उन्हें शक्ति मिले, ओमशांति."

Deeply shocked and saddened by the untimely demise of Ajit Pawar ji . A towering figure in state politics, his loss is irreparable. Thoughts are with Sunetra ji , Parth, Jay, & the entire Pawar family members during this incredibly difficult time. Strength to them. #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/5KJUSoqqXu — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) January 28, 2026

अनुपम खेर को भी अजीत पवार के निधन से लगा सदमा

अनुपम खेर भी अजित पवार के निधन से गहरे सदमे में हैं. दिग्गज अभिनेता ने दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा है, "महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार दादा के दुखद निधन से बहुत सदमे में और दुखी हूं. जब भी मैं उनसे मिला, वह बहुत सज्जन और दयालु थे! मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. ओम शांति!."