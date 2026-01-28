हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमहाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने पोस्ट कर जताया दुख

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने पोस्ट कर जताया दुख

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हो गई. वहीं उनके निधन से बॉलीवुड भी शोक में डूब गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का 28 जनवरी, बुधवार की सुबह बारामती में प्लेन क्रैश होने की वजह से निधन हो गया. उनकी मौत से पूरा देश सदमे में हैं वहीं बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ गई है. अजय देवगन से लेकर रितेश देशमुख और अनुपम खेर तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है.

अजित पवार के निधन से दुखी अजय देवगन 
अजय देवगन ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर अजित पवार के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "माननीय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी के दुखद निधन से स्तब्ध और दुखी हूं. उनके परिवार, प्रियजनों और इस अपार क्षति से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं, ओम शांति." 

 

रितेश देशमुख ने अजित पवार के निधन पर जताया दुख
रितेश ने ट्वीट किया, "यह जानकर बहुत दुख हुआ और दिल टूट गया कि हमने एक दुखद हादसे में अजीत दादा को खो दिया. महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक नेताओं में से एक, उन्हें खराब परफॉर्मेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था और वह अपने आस-पास के लोगों को हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे. वह अपनी बात कहने में कभी हिचकिचाते नहीं थे, उनकी हाजिरजवाबी बेमिसाल थी, और पूरे राज्य में उन्हें बहुत प्यार किया जाता था. "

एक्टर ने आगे लिखा, "उनकी अचानक मौत से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक ऐसी कमी आई है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता. मुझे उनके साथ कई बार बातचीत करने का मौका मिला, मैं उनकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा, पवार परिवार, उनके प्रियजनों और लाखों समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं."

 

स्मृति ईरानी ने भी शोक जताया
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, "दुखद विमान दुर्घटना में श्री अजीत पवार जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और दुखी हूं. लोगों के लिए उनकी सेवा और वर्षों के राजनीतिक नेतृत्व को सम्मान के साथ याद किया जाएगा. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. ओम शांति. "

 

अजित पवार के निधन से पवन कल्याण भी सदमे में
आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने एक्स  (ट्विटर) पर अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, "आज एक दुखद प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, महान सीपी स्पीक के प्रेसिडेंट और NDA गठबंधन के नेता श्री अजीत दादा पवार जी  के निधन की दुखद खबर से गहरा सदमा लगा है. उनकी समर्पित जनसेवा और महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण और विकास में उनके अपार योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, और लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का हमेशा सम्मान किया जाएगा."

उन्होंने आगे लिखा, "मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों, प्रशंसकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं."

 

मधुर भंडाकर ने भी जताया दुख
फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट किया, "अजित पवार जी के असमय निधन से गहरा सदमा लगा और दुख हुआ. राज्य की राजनीति में एक बड़ी हस्ती, उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है. इस बेहद मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं सुनेत्रा जी, पार्थ, जय और पूरे पवार परिवार के सदस्यों के साथ हैं. उन्हें शक्ति मिले, ओमशांति."

 

अनुपम खेर को भी अजीत पवार के निधन से लगा सदमा
अनुपम खेर भी अजित पवार के निधन से गहरे सदमे में हैं. दिग्गज अभिनेता ने दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा है, "महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार दादा के दुखद निधन से बहुत सदमे में और दुखी हूं. जब भी मैं उनसे मिला, वह बहुत सज्जन और दयालु थे! मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. ओम शांति!." 

 

Published at : 28 Jan 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Riteish Deshmukh Ajay Devgn Ajit Pawar Death Ajit Pawar Plane Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Gandhinagar: 'जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी..', Amit Shah का बड़ा बयान | Avimukteshwaranand
India-EU FTA: BMW-Mercedes होंगी सस्ती? Import Tax में बड़ा कट | Paisa Live
Bangladesh की Textile Industry में गृहयुद्ध | India बनेगा Global Garment King? | Paisa Live
LIC Jeevan Anand Plan 915: आपकी ज़िंदगी का भरोसेमंद साथी | Paisa Live
Budget 2026: Gold और Silver होंगे सस्ते? जानिए expert का अनुमान | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने दी श्रद्धांजलि
अजीत पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने दी श्रद्धांजलि
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
शिक्षा
CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
हेल्थ
Fainting On Standing: अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?
अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget