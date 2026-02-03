पति आदित्य धर की 'धुरंधर: द रिवेंज' में नजर आएंगी यामी गौतम, एक्शन अवतार से मचाएंगी धमाल!

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल स्टारर धुरंधर 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी. फिल्म की पावरफुल बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखने को मिली थी. आदित्य धर की इस फिल्म ने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली थी. अब फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज होने वाला है.

धुरंधर का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा. 3 फरवी को फिल्म का टीजर रिलीज हुआ. खबरें हैं कि फिल्म में आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम भी नजर आ सकती हैं.

यामी गौतम निभाएंगी धुरंधर 2 में रोल?

पिंकविला ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'यामी फिल्म में कैमियो रोल निभा सकती हैं. उनका रोल एक्श-पैक्ड होने वाला है और फिल्म के नैरेटिव के लिए बहुत जरुरी होने वाला है. उन्होंने 5 दिनों के लिए फिल्म की शूटिंग कर ली है. भले ही फिल्म में उनका कैमियो रोल हो लेकिन ये रोल बहुत जरुरी होने वाला है और ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस होने वाली हैं.'

धुरंधर 2 में यामी की एंट्री को लेकर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

बता दें कि यामी गौतम को पावरफुल रोल्स के लिए जाना जाता है. उन्होंने काबिल में एक ऐसी महिला का रोल निभाया था, जो देख नहीं सकती थी. वहीं बाला, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इंप्रेस किया था. आर्टिकल 370 में यामी का एक्शन अवतार देखने को मिला था. वहीं पिछली बार उन्हें फिल्म हक में देखा गया था. इस फिल्म में उनका रोल बहुत शानदार था. यामी एक ऐसी महिला के रोल में थी जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है.





धुरंधर 2 की बात करें तो इसे आदित्य धर ने ही लिखा है, वो ही डायरेक्ट कर रहे हैं और वो प्रोड्यूसर भी हैं. फिल्म में रणवीर सिंह को हमजा के रोल में देखेंगे. वहीं इस बार संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी फिल्म में नजर आएंगे.