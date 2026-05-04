पीएम मोदी जहां खाया झालमुड़ी, सुबह था बंद लेकिन बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद टूट पड़े लोग

पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी नतीजों के बीच एक छोटा सा झालमुड़ी स्टॉल सुर्खियों में आ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां रुककर झालमुड़ी खाने के बाद यह दुकान पहले ही चर्चा में थी, लेकिन अब बीजेपी की जीत के बाद इसकी कहानी एक नया मोड़ लेती दिख रही है.

Jhargram, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi had stopped at a jhal muri stall in Jhargram and enjoyed the snack while returning from a rally a few days ago. Due to uncertainty over the election results, shopkeeper Vikram Kumar Sau had kept his shop closed throughout the… pic.twitter.com/NGBv2kIv0B — IANS (@ians_india) May 4, 2026

स्टॉल के मालिक विक्रम कुमार साव ने बताया कि चुनाव नतीजों को लेकर अनिश्चितता के कारण उन्होंने सुबह अपनी दुकान बंद रखी थी. पूरे दिन माहौल को देखते हुए वे इंतजार करते रहे. जैसे ही बीजेपी की जीत की घोषणा हुई और स्थिति साफ हुई, उन्होंने शाम होते ही अपनी दुकान फिर से खोल दी.

विक्रम के लिए यह सिर्फ दुकान खोलने का फैसला नहीं, बल्कि एक तरह का जश्न भी था. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद उनकी दुकान को जो पहचान मिली, उसने उनके काम को नई ऊंचाई दी है. “अब लोग दूर-दूर से आकर झालमुड़ी का स्वाद लेना चाहते हैं,” वे बताते हैं.

Jhargram, West Bengal: The shopkeeper says, “It felt great. Not only has my shop become famous, but jhal muri as a whole has gained recognition across India.” pic.twitter.com/WxigINDYef — IANS (@ians_india) May 4, 2026

यह घटना दिखाती है कि कैसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का असर छोटे व्यापारियों और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है. झारग्राम का यह झालमुड़ी स्टॉल अब केवल एक स्थानीय दुकान नहीं, बल्कि उस चुनावी माहौल का प्रतीक बन गया है, जहां राजनीति और आम जनजीवन एक-दूसरे से जुड़ते नजर आते हैं.