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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Election Results 2026: पीएम मोदी जहां खाया झालमुड़ी, सुबह था बंद लेकिन बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद टूट पड़े लोग

West Bengal Election Results 2026: पीएम मोदी जहां खाया झालमुड़ी, सुबह था बंद लेकिन बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद टूट पड़े लोग

स्टॉल के मालिक विक्रम कुमार साव ने बताया कि चुनाव नतीजों को लेकर अनिश्चितता के कारण उन्होंने सुबह अपनी दुकान बंद रखी थी. पूरे दिन माहौल को देखते हुए वे इंतजार करते रहे. जैसे ही बीजेपी की जीत की घोषणा हुई और स्थिति साफ हुई, उन्होंने शाम होते ही अपनी दुकान फिर से खोल दी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 May 2026 07:56 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी नतीजों के बीच एक छोटा सा झालमुड़ी स्टॉल सुर्खियों में आ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां रुककर झालमुड़ी खाने के बाद यह दुकान पहले ही चर्चा में थी, लेकिन अब बीजेपी की जीत के बाद इसकी कहानी एक नया मोड़ लेती दिख रही है.

स्टॉल के मालिक विक्रम कुमार साव ने बताया कि चुनाव नतीजों को लेकर अनिश्चितता के कारण उन्होंने सुबह अपनी दुकान बंद रखी थी. पूरे दिन माहौल को देखते हुए वे इंतजार करते रहे. जैसे ही बीजेपी की जीत की घोषणा हुई और स्थिति साफ हुई, उन्होंने शाम होते ही अपनी दुकान फिर से खोल दी.

विक्रम के लिए यह सिर्फ दुकान खोलने का फैसला नहीं, बल्कि एक तरह का जश्न भी था. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद उनकी दुकान को जो पहचान मिली, उसने उनके काम को नई ऊंचाई दी है. “अब लोग दूर-दूर से आकर झालमुड़ी का स्वाद लेना चाहते हैं,” वे बताते हैं.

 

यह घटना दिखाती है कि कैसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का असर छोटे व्यापारियों और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है. झारग्राम का यह झालमुड़ी स्टॉल अब केवल एक स्थानीय दुकान नहीं, बल्कि उस चुनावी माहौल का प्रतीक बन गया है, जहां राजनीति और आम जनजीवन एक-दूसरे से जुड़ते नजर आते हैं.

Published at : 04 May 2026 07:56 PM (IST)
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