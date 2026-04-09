बीजेपी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए संकल्प पत्र की घोषणा करने जा रही है. संकल्प पत्र की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए छह महत्वपूर्ण गारंटियों का ऐलान किया है.

पिछले कई विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने मोदी की गारंटी को एक बड़ा मुद्दा बनाया है. बीजेपी का मानना है कि मोदी की गारंटी पर जनता को उनके पूरे होने यकीन होता है और उसका लाभ चुनाव में मिलता है.

पीएम मोदी ने इन गारंटियों के साथ दोहराया संकल्प

प्रधानमंत्री ने इन गारंटियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासन में पारदर्शिता लाने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने का संकल्प दोहराया है.

प्रधानमंत्री द्वारा दी गई गारंटियों में कहा गया है कि राज्य में भाजपा सरकार बनने पर भय और असुरक्षा के माहौल को समाप्त कर कानून के शासन में लोगों का विश्वास बहाल किया जाएगा. साथ ही प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा.

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हर घोटाले, भ्रष्टाचार के मामलों, महिलाओं के खिलाफ अपराधों और बलात्कार के मामलों की फाइलों को दोबारा खोला जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पीएम मोदी ने TMC के शासन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना

तृणमूल के शासन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति चाहे वह मंत्री हो या कोई अन्य को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा.

इसके अलावा, शरणार्थियों को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार और सुविधाएं देने का वादा किया गया है, जबकि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. यह गारंटियां पश्चिम बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और विकास को लेकर भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

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