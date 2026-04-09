हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Election 2026: पार्टी संकल्प पत्र की घोषणा से पहले पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक, बंगाल में किया 6 गारंटियों का ऐलान

West Bengal Election 2026: पार्टी संकल्प पत्र की घोषणा से पहले पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक, बंगाल में किया 6 गारंटियों का ऐलान

West Bengal Election 2026: संकल्प पत्र की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए छह महत्वपूर्ण गारंटियों का ऐलान किया है. शुक्रवार को बीजेपी करेगी संकल्प पत्र जारी

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 09 Apr 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए संकल्प पत्र की घोषणा करने जा रही है. संकल्प पत्र की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए छह महत्वपूर्ण गारंटियों का ऐलान किया है. 

पिछले कई विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने मोदी की गारंटी को एक बड़ा मुद्दा बनाया है. बीजेपी का मानना है कि मोदी की गारंटी पर जनता को उनके पूरे होने यकीन होता है और उसका लाभ चुनाव में मिलता है.

पीएम मोदी ने इन गारंटियों के साथ दोहराया संकल्प

प्रधानमंत्री ने इन गारंटियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासन में पारदर्शिता लाने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने का संकल्प दोहराया है.

प्रधानमंत्री द्वारा दी गई गारंटियों में कहा गया है कि राज्य में भाजपा सरकार बनने पर भय और असुरक्षा के माहौल को समाप्त कर कानून के शासन में लोगों का विश्वास बहाल किया जाएगा. साथ ही प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा.

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हर घोटाले, भ्रष्टाचार के मामलों, महिलाओं के खिलाफ अपराधों और बलात्कार के मामलों की फाइलों को दोबारा खोला जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पीएम मोदी ने TMC के शासन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना

तृणमूल के शासन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति चाहे वह मंत्री हो या कोई अन्य को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा.

इसके अलावा, शरणार्थियों को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार और सुविधाएं देने का वादा किया गया है, जबकि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. यह गारंटियां पश्चिम बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और विकास को लेकर भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. 

यह भी पढ़ें: PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 09 Apr 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI West Bengal Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: पार्टी संकल्प पत्र की घोषणा से पहले पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक, बंगाल में किया 6 गारंटियों का ऐलान
पार्टी संकल्प पत्र की घोषणा से पहले PM मोदी का मास्टरस्ट्रोक, बंगाल में किया 6 गारंटियों का ऐलान
चुनाव 2026
Assam, Kerala, Puducherry Voting LIVE: देश के तीन राज्यों में जबदस्त वोटिंग, ECI का अनुमान केरल में होगी 90% वोटिंग; असम में आंकड़ा 75% के पार पहुंचा
Assembly Election 2026 Live: देश के तीन राज्यों में जबदस्त वोटिंग, ECI का अनुमान केरल में होगी 90% वोटिंग; असम में आंकड़ा 75% के पार पहुंचा
चुनाव 2026
हैदराबाद में SIR मैपिंग पर उठे सवाल: BLO का वीडियो वायरल, प्रशिक्षण पर विवाद
हैदराबाद में SIR मैपिंग पर उठे सवाल: BLO का वीडियो वायरल, प्रशिक्षण पर विवाद
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 LIVE: 'घुसपैठिए के आकाओं को जेल में डालेंगे, बंगाल में बदलाव की आंधी', रैली में TMC पर बरसे पीएम मोदी
Live: 'घुसपैठिए के आकाओं को जेल में डालेंगे, बंगाल में बदलाव की आंधी', रैली में TMC पर बरसे पीएम मोदी
Advertisement

वीडियोज

समय रैना के “Still Alive” video से उठा विवाद, Shaktimaan पर टिप्पणी के बाद Mukesh Khanna का तीखा reaction
Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों? समझें खेला
बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
क्रिकेट
मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?
मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?
बॉलीवुड
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर शहबाज शरीफ खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हमारे हीरो, अल्लाह ने आज पाकिस्तान को...'
US-ईरान सीजफायर पर शहबाज खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हीरो, अल्लाह ने पाकिस्तान को...'
एग्रीकल्चर
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget