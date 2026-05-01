Assembly Election 2026 Live: ममता बनर्जी को बीजेपी के इस नेता ने बताया- पूर्व मुख्यमंत्री, कहा- '3-4 दिन का नाटक है फिर...'
Assembly Election 2026 Live: बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान समाप्त होने के बाद, एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए हैं. अब 4 मई को फाइनल नतीजे आएंगे. सभी लाइव अपडेट के लिए बने रहिए.
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पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान समाप्त होने के बाद, एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आ गए हैं. अब सभी को 4 मई को आने वाले अंतिम परिणामों का इंतजार है जो इन राज्यों की तस्वीर साफ करेगी. क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे या फिर गलत ये चार मई को ही मालूम होगा.
पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल
पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है.यहां अंतिम चरण में भारी मतदान हुआ. मतदाता सूची में संशोधन, पहचान की राजनीति और मजबूत जमीनी लामबंदी जैसे मुद्दों ने चुनाव को प्रभावित किया. एग्जिट पोल्स तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर का संकेत दे रहे हैं, और कई सर्वेक्षण त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जता रहे हैं. अनुमान की मानें तो भाजपा का राज्य में विस्तार होता दिख रहा है.
तमिलनाडु एग्जिट पोल
तमिलनाडु में, मुकाबला पिछले चुनावों की तुलना में कम सीधा-सादा प्रतीत हुआ. हालांकि कई एग्जिट पोल्स डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन की सत्ता में वापसी का संकेत दे रहे हैं, लेकिन अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम के प्रवेश ने स्थापित राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है. कुछ अनुमानों से संकेत मिलता है कि तमिलगा वेट्री कज़गम इस बार सरकार भ बना सकती है. अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी.
असम , केरल और पुडुचेरी एग्जिट पोल
असम एग्जिट पोल भाजपा के लिए आरामदायक बहुमत का अनुमान लगा रहे हैं. वहीं केरल में कांटे की टक्कर है, जहां एग्जिट पोल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को मामूली बढ़त का संकेत हैं.पुडुचेरी में स्थिति अपेक्षाकृत स्पष्ट दिखती है, जहां खंडित विपक्षी वोटों और मौजूदा नेतृत्व के लिए स्थिर समर्थन के चलते एनडीए के आराम से सत्ता में बने रहने का अनुमान है.
बंगाल चुनाव के बाद की हिंसा रोकने के लिए ईसी स्थिति पर नजर रखेगा
चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है. इस संबंध में, सीईओ के दफ्तर ने गुरुवार को जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अधिकारियों को यह संदेश दिया. बुधवार को विधानसभा चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण के खत्म होने के बाद, राज्य के अलग-अलग जिलों से छिटपुट राजनीतिक झड़पों की खबरें आई हैं. इसे देखते हुए, मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के एक सूत्र ने बताया कि आयोग ने पहले से ही जरू
Bengal Election 2026 Live: ममता बनर्जी को बीजेपी के इस नेता ने बताया- पूर्व मुख्यमंत्री, कहा- '3-4 दिन का नाटक है
गुरुवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्ट्रांग रूम के सामने टीएमसी नेताओं के धरने पर बैठने के दौरान, भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी का यह नाटक मतगणना के दिन तक जारी रहेगा. उन्होंने दावा किया कि जनता ने टीएमसी को वोट नहीं दिया है और ममता बनर्जी की पार्टी को जनादेश स्वीकार करना ही होगा.खान ने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुवेंदु अधिकारी से हार गईं और पश्चिम बंगाल से टीएमसी का सफाया निश्चित है. जनता ने टीएमसी को वोट नहीं दिया. आप यह नाटक 2-3 दिन तक देखेंगे. वे (टीएमसी) सोचते हैं कि वे किसी भी तरह से ईवीएम पर कब्जा कर लेंगे, जैसा उन्होंने 2021 में किया था. लेकिन जनता और चुनाव आयोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे. उन्हें (टीएमसी को) जनादेश स्वीकार करना ही होगा. ममता बनर्जी अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया है."
Bengal Election Live: ममता बनर्जी का समय खत्म- राम कृपाल यादव
पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनावों के दूसरे चरण में, बुधवार आधी रात तक वोटिंग का प्रतिशत 92.47 दर्ज किया गया. इस तरह, दोनों चरणों का कुल औसत प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 92.85 तक पहुंच गया.सांसद राम कृपाल यादव ने कहा, "पश्चिम बंगाल में जनता का मूड और भावनाएं साफ हैं, लेकिन 4 मई को नतीजों के बाद ही सब कुछ पता चलेगा. ममता बनर्जी का समय अब खत्म हो चुका है."
उन्होंने आरोप लगाया, "ममता 'दीदी' ने पिछले 15 सालों से बंगाल का शोषण किया है और उसे लूटा है. उन्होंने कुशासन फैलाया और हमारी पार्टी (भाजपा) के कई कार्यकर्ताओं पर हमले किए और उनकी हत्याएं करवाईं. जनता अब इन सब बातों से तंग आ चुकी है."
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Source: IOCL