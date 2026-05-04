Thrithala Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र तृथला के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Thrithala Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र तृथला के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Thrithala से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, CPI(M) के, M. B. Rajesh 3016 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,INC के V. T. Balram को 66798 वोट मिले थे.

केरल तृथला विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. तृथला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Thrithala Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल तृथला विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.