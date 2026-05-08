शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के सीएम, विधायक दल की बैठक में लगी मुहर, कल लेंगे शपथ

शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सीएम होंगे. बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया. शुभेंदु अधिकारी शनिवार (9 मई 2026) सुबह 11 बजे पश्चिम के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु के नाम के 8 प्रस्ताव मिले. पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'मैं पश्चिम बंगाल BJP विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करता हूं.'

पश्चिम बंगाल चुनाव में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के मुख्य चेहरा बनकर उभरे, जिन्होंने नंदीग्राम और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर, दोनों सीट से जीत हासिल किया.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)