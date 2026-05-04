Samserganj Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र समसेरगंज के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Samserganj Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र समसेरगंज के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Samserganj Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र समसेरगंज के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Samserganj Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र समसेरगंज के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Samserganj से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Amirul Islam 26379 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,INC के Zaidur Rahaman को 70038 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) समसेरगंज विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. समसेरगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Samserganj Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) समसेरगंज विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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