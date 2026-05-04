एक्सप्लोरर
Keshiary (ST) Election Result 2026 LIVE: केशियारी (एसटी) विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Keshiary (ST) Election Results 2026 LIVE: केशियारी (एसटी) विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में
LIVE
Key Events
Background
Keshiary Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र केशियारी (एसटी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Keshiary से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Paresh Murmu 15330 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Sonali Murmu को 91036 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) केशियारी (एसटी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. केशियारी (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Keshiary Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) केशियारी (एसटी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
05:14 AM (IST) • 04 May 2026
Keshiary (ST) बंगाल Election Results LIVE
केशियारी (एसटी) बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के लिए वोटों गिनती शुरू हो जाएगी.केशियारी (एसटी) विधान सभा क्षेत्र की वोट काउंटिंग से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहें ABP न्यूज़ के साथ. बंगाल में 294 सीटों के लिए मतदान हुआ था और वोटों की गिनती आज (4 मई) होगी.
Load More
Tags :Keshiary Vidhan Sabha Chunav Keshiary Election Result Keshiary Election 2026 Result Keshiary Election Result 2026 Live Keshiary Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Keshiary Contituency Result 2026 Keshiary News WB Election Result 2026 WB Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
New Update
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2026
Ozhukarai Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र ओझुकाराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Mannadipet Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र मन्नादीपेट के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Sainthia Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र सैंथिया (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Murarai Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र मुराराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Advertisement
चुनाव 2025
7 Photos
कांग्रेस MMC, RJD को सांप सूंघा... जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार, PHOTOS
चुनाव 2025
5 Photos
एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें, जानें किस सर्वे में किसे बढ़त, ये रहा पूरा आंकड़ा
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL