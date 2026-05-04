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Howrah Uttar चुनाव LIVE Vote Counting: हावड़ा उत्तर विधानसभा से कौन चल रहा है आगे, और कौन पीछे, देखे लाइव
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Howrah Uttar Election Results 2026 LIVE: हावड़ा उत्तर से कौन चल रहा है आगे, और कौन पीछे, देखे लाइव
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Howrah Uttar Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र हावड़ा उत्तर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Howrah Uttar से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Gautam Chowdhuri 5522 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Umesh Rai को 66053 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) हावड़ा उत्तर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. हावड़ा उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Howrah Uttar Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) हावड़ा उत्तर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
04:29 AM (IST) • 04 May 2026
Howrah Uttar West Bengal Election Results 2026 LIVE
बंगाल हावड़ा उत्तर विधान सभा चुनाव की सबसे तेज़ कवरेज के लिए बने रहें ABP न्यूज़ के साथ. थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है West Bengal चुनावों की Vote counting Live.
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Source: IOCL