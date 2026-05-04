Elathur Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र इलाथुर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Elathur Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र इलाथुर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Elathur Election Result 2026 LIVE Updates: विधानसभा क्षेत्र इलाथुर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Background
Elathur Election Result 2026 LIVE:विधानसभा क्षेत्र इलाथुर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Elathur से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, NCP के, A. K. Saseendran 38502 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,NCK के Sulfikar Mayoori को 45137 वोट मिले थे.
केरल इलाथुर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. इलाथुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Elathur Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
केरल इलाथुर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL