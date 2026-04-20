Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बंगाल में कई रैलियों और चुनावी सभाओं को संबोधित किया. पीएम मोदी ने पश्चिम मेदिनीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा.

पीएम मोदी की रैली से यहां के भाजपा प्रत्याशी काफी उत्साहित हैं. उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री की इस रैली का सीधा लाभ उन्हें वोटिंग के दिन मिलेगा. न सिर्फ मेदिनीपुर, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होने जा रहा है.

हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला है- भाजपा उम्मीदवार

भाजपा उम्मीदवार शंकर कुमार ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला है. मेदिनीपुर विद्यासागर और खुदीराम बोस की धरती है. पीएम मोदी के दौरे से यहां लोगों में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है. प्रधानमंत्री और जनता के बीच का यह मजबूत जुड़ाव हमारी जीत सुनिश्चित करता है. जनसभा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. गली-गली में भाजपा के पक्ष में माहौल है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है.

भाजपा उम्मीदवार रमा प्रसाद गिरि ने कहा कि मेदिनीपुर का विकास सुनिश्चित किया जाएगा. पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को नकार दिया है। घुसपैठियों को वापस जाना पड़ेगा.

भाजपा उम्मीदवार भद्रा हेमरम ने कहा कि हम पश्चिम मेदिनीपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत जोर-शोर से किया गया. कुल 12 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर हम मोदी के हाथों को और मजबूत करेंगे.

केंद्र की सरकार ने जो भी तय किया है, हम उसे...

उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि यह पीएम मोदी की गारंटी है. केंद्र की सरकार ने जो भी तय किया है, हम उसे पूरा करेंगे. पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने बहुत काम हुआ है, और जो भी बचा है, वह अब पूरा किया जाएगा. पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है. बंगाल की जनता को पीएम मोदी पर विश्वास है.

भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मीकांत साहू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी ने उनका अपमान सिर्फ इसलिए किया है, क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से आती हैं. यह सिर्फ आदिवासी समुदाय की बात नहीं है, बल्कि वह भारत की प्रथम नागरिक हैं. एक महिला के तौर पर यह महिला सशक्तिकरण का भी अपमान है. चुनाव में जनता इसका जवाब देगी.

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