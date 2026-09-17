UPSC ने जारी किया ESE 2027 का नोटिफिकेशन, इन ब्रांच के इंजीनियर्स कर सकते हैं अप्लाई 

यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार की ग्रुप ए और ग्रुप बी इंजीनियरिंग सेवाओं में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आयोग में 16 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. यूपीएससी ईएसई 2027 के जरिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जुड़े पदों पर भर्ती होगी. इस बार करीब 480 घोषित की गई है. इनमें 19 पद दिव्यांग उम्मीदवारों यानी उनके लिए आरक्षित है.

कब होगी यूपीएससी ESE 2027 की परीक्षा?

यूपीएससी के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ईएसई 2027 के प्रारंभिक परीक्षा 31 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पारियों में होगी. पेपर 1 सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा कुल 500 अंकों की होगी. पेपर-1, 200 अंकों का होगा, जिसमें जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल होंगे. वहीं पेपर-2, 300 अंकों का होगा और इसमें उम्मीदवार को संबंधित इंजीनियरिंग शाखा से प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके बाद ईएसई 2027 की मुख्य परीक्षा 18 जून 2027 को प्रस्तावित है. चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पर्सनैलिटी टेस्ट शामिल होंगे.

इन ब्रांच के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

यूपीएससी ईएसई 2027 के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से संबंधित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. नोटिफिकेशन में निर्धारित दूसरी योग्यताएं भी मान्य होगी.

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आवेदन के लिए उम्र और अंतिम तारीख

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2027 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित और एलिजिबल वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट जाए दी जाएगी. एससी-एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी. वहीं यूपीएससी ईएसई 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हो चुकी है और आवेदन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है. उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और आवेदन पोर्टल के जरिए फॉर्म भर सकते हैं. वहीं पिछले ईएसई नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन शुल्क 200 रुपये था. महिला एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को आवेदन फीस के छूट दी गई थी.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन के लिए सबसे पहले upsc.gov.in पर जाएं.

इसके बाद इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2027 के लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

इसके बाद आवेदन पत्र में जरूरी डिटेल्स भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

वहीं लास्ट में आवेदन की फीस जमा करके आवेदन पत्र को सबमिट कर दें.

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