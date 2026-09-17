गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC ने जारी किया ESE 2027 का नोटिफिकेशन, इन ब्रांच के इंजीनियर्स कर सकते हैं अप्लाई 

UPSC ने जारी किया ESE 2027 का नोटिफिकेशन, इन ब्रांच के इंजीनियर्स कर सकते हैं अप्लाई 

इंजीनियरिंग की डिग्री वाले उम्मीदवार इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार की ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने 16 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार की ग्रुप ए और ग्रुप बी इंजीनियरिंग सेवाओं में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आयोग में 16 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. यूपीएससी ईएसई 2027 के जरिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जुड़े पदों पर भर्ती होगी. इस बार करीब 480 घोषित की गई है. इनमें 19 पद दिव्यांग उम्मीदवारों यानी उनके लिए आरक्षित है.

कब होगी यूपीएससी ESE 2027 की परीक्षा?

यूपीएससी के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ईएसई 2027 के प्रारंभिक परीक्षा 31 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पारियों में होगी. पेपर 1 सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा कुल 500 अंकों की होगी. पेपर-1, 200 अंकों का होगा, जिसमें जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल होंगे. वहीं पेपर-2, 300 अंकों का होगा और इसमें उम्मीदवार को संबंधित इंजीनियरिंग शाखा से प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके बाद ईएसई 2027 की मुख्य परीक्षा 18 जून 2027 को प्रस्तावित है. चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पर्सनैलिटी टेस्ट शामिल होंगे. 

इन ब्रांच के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

यूपीएससी ईएसई 2027 के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से संबंधित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. नोटिफिकेशन में निर्धारित दूसरी योग्यताएं भी मान्य होगी. 

ये भी पढ़ें-जामिया में कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न की निंदा, खाने की शिकायत के बाद विवाद बढ़ा

आवेदन के लिए उम्र और अंतिम तारीख 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2027 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए.  आरक्षित और एलिजिबल वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट जाए दी जाएगी. एससी-एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी. वहीं यूपीएससी ईएसई 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हो चुकी है और आवेदन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है. उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और आवेदन पोर्टल के जरिए फॉर्म भर सकते हैं. वहीं पिछले ईएसई नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन शुल्क 200 रुपये था. महिला एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को आवेदन फीस के छूट दी गई थी. 

कैसे करें आवेदन? 

  • आवेदन के लिए सबसे पहले upsc.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2027 के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें. 
  • इसके बाद आवेदन पत्र में जरूरी डिटेल्स भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • वहीं लास्ट में आवेदन की फीस जमा करके आवेदन पत्र को सबमिट कर दें.

ये भी पढ़ें-NTA ने जारी किया 2027 तक का एग्जाम कैलेंडर, इन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
UPSC ESE 2027 UPSC ESE Notification Out ESE Vacancy 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NTA ने जारी किया 2027 तक का एग्जाम कैलेंडर, इन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी
NTA ने जारी किया 2027 तक का एग्जाम कैलेंडर, इन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी
शिक्षा
जामिया में कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न की निंदा, खाने की शिकायत के बाद विवाद बढ़ा
जामिया में कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न की निंदा, खाने की शिकायत के बाद विवाद बढ़ा
शिक्षा
शिक्षकों के लिए बिहार सरकार की पहल, 100 प्रोफेसरों को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे ऑक्सफोर्ड
शिक्षकों के लिए बिहार सरकार की पहल, 100 प्रोफेसरों को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे ऑक्सफोर्ड
शिक्षा
हरियाणा के स्कूलों में 41 हजार टीचर्स कम, इस नेता ने किया बड़ा खुलासा
हरियाणा के स्कूलों में 41 हजार टीचर्स कम, इस नेता ने किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
'विकास के रास्ते पर भारत, BRICS में दिखी ताकत', सेमीकॉन इंडिया में बोले PM मोदी
'विकास के रास्ते पर भारत, BRICS में दिखी ताकत', सेमीकॉन इंडिया में बोले PM मोदी
साउथ सिनेमा
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलते ही बोले अनंत नाग
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' बोले अनंत नाग
बिजनेस
साल का सबसे बड़ा इश्यू खुला, 22 हजार 569 करोड़ के NSE IPO में पैसा लगाएं या बचें?
साल का सबसे बड़ा इश्यू खुला, 22 हजार 569 करोड़ के NSE IPO में पैसा लगाएं या बचें?
क्रिकेट
अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, कौन होगा अगला चीफ सिलेक्टर?
अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, कौन होगा अगला चीफ सिलेक्टर?
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन
दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget