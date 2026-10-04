एक्सप्लोरर
कौन है वैशाली की DM वर्षा सिंह? जो बाढ़ के बीच रात भर बांध पर रहीं डटी
वर्षा सिंह 2016 बैच की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी है. उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है. वहीं उनका संबंध बिहार के खगड़िया जिले से हैं. आईएएस बनने के बाद उन्होंने बिहार कैडर को चुना.
बिहार की गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच से जब रिंग बांध पर रिसाव और कटाव की खबरें सामने आई, तो जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई. ऐसे समय में जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी की. दरअसल रिसाव की सूचना मिलने के बाद वर्षा सिंह तुरंत उस इलाके में पहुंची और सुबह करीब 4 बजे तक मौके पर मौजूद रहकर मरम्मत के काम की निगरानी करती रही. डीएम का रात भर मौके पर मौजूद रहने का वीडियो भी सामने आया है. इसमें वह रात के समय मौके पर बैठकर अधिकारी और तकनीकी टीम से काम की जानकारी लेती नजर आ रही है. प्रशासन के अनुसार रिसाव और कटाव वाले हिस्सों में जरूरी काम पूरा कर स्थिति को नियंत्रित कर किया गया है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 04 Oct 2026 04:29 PM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
जॉब मार्केट में CA-CS की बढ़ी डिमांड, MBA और इंजीनियर्स से निकले आगे
शिक्षा
UPSC में 3 बार फेल, 8 साल नौकरी नहीं, फिर मिला 17 लाख का पैकेज
शिक्षा
यूपी में ADO पंचायत भर्ती के नियम बदले, उम्र सीमा 40 साल; UPSSSC कराएगा परीक्षा
शिक्षा
इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी का मौका, 6 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन
Advertisement