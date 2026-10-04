कौन है वैशाली की DM वर्षा सिंह? जो बाढ़ के बीच रात भर बांध पर रहीं डटी

वर्षा सिंह की पहचान केवल प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ही नहीं, बल्कि युवाओं से जुड़ने वाली अधिकारी के रूप में भी बनी है. वह सप्ताह में दो बार स्कूली छात्र-छात्राओं से बातचीत कर उन्हें करियर और भविष्य से जुड़े ऑप्शन के बारे में मार्गदर्शन देती है. वहीं महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए वह जियो नन्ही परी पहल से भी जुड़ी है. इसका उद्देश्य परिवारों को बेटियों की शिक्षा और करियर को लेकर समान अवसर और प्रोत्साहन देने के लिए प्रेरित करना है.