नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) बहुत जल्द यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025-26 की उत्तर कुंजी जारी करने जा रही है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया है, वे अपनी उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे. यूजीसी नेट की यह परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच देशभर में आयोजित की गई थी. इस बार परीक्षा कुल 85 विषयों के लिए हुई है, जिसमें लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे.

उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने दिए गए जवाबों का मिलान कर सकेंगे और यह जान पाएंगे कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा है. इसके साथ ही उम्मीदवार अपने अनुमानित अंक भी खुद निकाल सकते हैं. यह उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से जारी की जाएगी और इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकेगा.

कब जारी होगी उत्तर कुंजी

मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025–26 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी 14 जनवरी 2026 तक जारी की जा सकती है. हालांकि, इसकी आधिकारिक तारीख एनटीए की ओर से जल्द ही घोषित की जाएगी. उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया जाएगा.

क्या होगी मार्किंग स्कीम

यूजीसी नेट परीक्षा की मार्किंग स्कीम पहले की तरह ही रहेगी. हर सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 2 अंक दिए जाएंगे. राहत की बात यह है कि इस परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. यानी अगर किसी सवाल का जवाब गलत हो भी जाता है, तो उसके लिए अंक नहीं काटे जाएंगे.

आपत्ति दर्ज कराने का मौका

उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अगर किसी उम्मीदवार को किसी सवाल या उसके जवाब पर आपत्ति है, तो वह उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है. इसके लिए एनटीए एक अलग से ऑब्जेक्शन लिंक जारी करेगा. उम्मीदवार तय समय सीमा के अंदर ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा. समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें उत्तर कुंजी

सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं. होम पेज पर “UGC-NET December 2025 Answer Key” से जुड़ा लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी. जानकारी भरने के बाद लॉगिन करें. लॉगिन करते ही स्क्रीन पर आपकी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें.

