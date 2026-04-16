हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाSuccess Story: अत्याचार से अफसर तक, एक महिला की हिम्मत ने बदली किस्मत; जानें सविता की कहानी

Success Story: अत्याचार से अफसर तक, एक महिला की हिम्मत ने बदली किस्मत; जानें सविता की कहानी

गरीबी, भूख और घरेलू हिंसा झेलने के बाद सविता प्रधान ने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई के दम पर प्रशासनिक सेवा में जगह बनाई. आइए जानते हैं उनकी सफलता का सफर.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Apr 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गरीबी से लड़कर सविता प्रधान बनीं अफसर, मुश्किलों में रहकर की पढ़ाई.
  • शादी के बाद ससुराल में सहा दुर्व्यवहार, खाती थीं छिपाकर रोटी.
  • दो बेटों संग छोड़ा ससुराल, ब्यूटी पार्लर में काम कर गुजारा.
  • बच्चों के लिए बेहतर जीवन की खातिर, फिर से शुरू की पढ़ाई.

मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की बेटी ने वह कर दिखाया, जिसे सुनकर हर किसी की आंखे नम हो जाएं और दिल में उम्मीद जाग उठे. गरीबी, भूख, मारपीट और अपमान से भरी जिंदगी से निकलकर कठिन परीक्षा पास की और अफसर बन गई. यह कहानी है सविता प्रधान की एक ऐसी महिला, जिसने हालात से हार मानने के बजाय उनसे लड़ना चुना.

सविता का बचपन बहुत साधारण था. सरकारी स्कूल में पढ़ाई, पैसों की कमी और रोजमर्रा की दिक्कतें यही उनकी दुनिया थी. दसवीं में अच्छे अंक आए तो घरवालों को गर्व हुआ और उसे दूसरे कस्बे के स्कूल में दाखिला मिल गया. लेकिन वहां तक जाने के लिए बस अनियमित थी और 2 रुपये का किराया भी कई बार भारी पड़ता था. सविता कई दिनों तक पैदल चलकर स्कूल जाती रही. पढ़ने की लगन ने उसे थकने नहीं दिया.

शादी के बाद बदली जिंदगी की दिशा

कम उम्र में ही सविता की शादी एक संपन्न परिवार में कर दी गई. उसे भरोसा दिया गया कि वह आगे पढ़ सकेगी, पर यह वादा जल्द ही झूठ साबित हुआ. शादी के बाद उसका जीवन एक कैद की तरह हो गया. पति और ससुराल वालों का व्यवहार अमानवीय था. उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता था.

सविता बताती हैं कि कई बार वह रोटियां अपने कपड़ों में छिपाकर बाथरूम में जाकर खाती थीं, ताकि कोई देख न ले. छोटी-छोटी बातों पर मारपीट, दिन-रात काम और अपमान यह सब उसकी दिनचर्या बन चुका था.

दो बेटों का हाथ थामे, नई जिंदगी की ओर

पति का घर छोड़ते समय सविता के पास सामान बहुत कम था, लेकिन हिम्मत भरपूर थी. अपने दो छोटे बेटों का हाथ पकड़कर वह एक रिश्तेदार के घर पहुंचीं. रहने का ठिकाना तो मिल गया, पर आगे का रास्ता धुंधला था. गुजारे के लिए उन्होंने पास के एक ब्यूटी पार्लर में काम शुरू किया. दिनभर काम, शाम को बच्चों की देखभाल इसी बीच उनके मन में एक ही बात चलती रही “मुझे अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन बनाना है.”

यह भी पढ़ें - कहां की रहने वाली हैं नोएडा की डीएम IAS मेधा रूपम, जानें कितनी मिलती है सैलरी?

बच्चों की परवरिश के साथ फिर शुरू हुई पढ़ाई

इन्हीं कठिन दिनों में सविता ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की. शादी के कारण जो पढ़ाई छूट गई थी, उसे पूरा करने का फैसला किया. घर और काम की जिम्मेदारी के बीच वह देर रात किताबें खोलकर बैठ जातीं. यही वह समय था जब उन्होंने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी शुरू की. यह परीक्षा राज्य की सबसे कठिन परीक्षाओं में मानी जाती है. न कोचिंग, न मार्गदर्शन, न खाली समय फिर भी सविता ने हार नहीं मानी.

मेहनत रंग लाई

लगातार मेहनत के बाद सविता ने साल 2005 में यह परीक्षा दी और पास कर लीं. यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी. लेकिन उनका लक्ष्य इससे भी आगे था. उन्होंने दोबारा तैयारी की और 2006 में फिर से परीक्षा दी. इस बार उन्होंने पूरे राज्य में 83वीं रैंक हासिल की. इस सफलता ने उन्हें मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा में जगह दिला दी.

यह भी पढ़ें - HP Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली बंपर वैकेंसी, 4 मई तक करें अप्लाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 16 Apr 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Education Success Story Savita Pradhan Story Domestic Violence Survivor Success
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Success Story: अत्याचार से अफसर तक, एक महिला की हिम्मत ने बदली किस्मत; जानें सविता की कहानी
अत्याचार से अफसर तक, एक महिला की हिम्मत ने बदली किस्मत; जानें सविता की कहानी
शिक्षा
MP Board Results: झुग्गी की बेटी ने जलाया उम्मीद का दीया, 98.8% अंकों से सिर किया ऊंचा
झुग्गी की बेटी ने जलाया उम्मीद का दीया, 98.8% अंकों से सिर किया ऊंचा
शिक्षा
UP Board Results 2026: खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ी, यूपी बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे; नया सिस्टम देगा राहत!
खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ी, यूपी बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे; नया सिस्टम देगा राहत!
शिक्षा
CBSE 10th Result 2026: CBSE 10वीं के रिजल्ट में हर्षा ने कर दिया कमाल, 500 में 500 अंक लाकर रचा इतिहास
CBSE 10वीं के रिजल्ट में हर्षा ने कर दिया कमाल, 500 में 500 अंक लाकर रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

90s की Iconic Scooter अब Electric में! Kinetic DX Plus Electric Scooter Review #kinetic #autolive
2 साल पुरानी फिर भी उतनी ही मजबूत ! Hyundai Venue ownership review #hyundai #venue #autolive
नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Special Parliament Session 2026 LIVE: महिला आरक्षण पर बोले पीएम- अगर किया विरोध तो हमें होगा फायदा, इतिहास से लें सबक
LIVE: महिला आरक्षण पर बोले पीएम- अगर किया विरोध तो हमें होगा फायदा, इतिहास से लें सबक
इंडिया
Womens Reservation Bill: मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
क्रिकेट
'100 प्रतिशत फिट नहीं हूं...', IPL 2026 से बाहर होंगे विराट कोहली? चोट पर खुद दिया बड़ा बयान
'100 प्रतिशत फिट नहीं हूं...', IPL 2026 से बाहर होंगे विराट कोहली? चोट पर खुद दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
TV TRP Report:'क्योंकि' का बजा TRP में डंका, 'ये रिश्ता' के सुधरे हालात, 'अनुपमा' का हुआ बेड़ा गर्क
'क्योंकि' का बजा TRP में डंका, 'ये रिश्ता' के सुधरे हालात, 'अनुपमा' का हुआ बेड़ा गर्क
इंडिया
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: चुनाव से पहले टीवीके प्रमुख विजय पर मामला दर्ज, जानिए किसने की शिकायत
Live: चुनाव से पहले टीवीके प्रमुख विजय पर मामला दर्ज, जानिए किसने की शिकायत
ट्रेंडिंग
Viral Video: 6.2KM जाने के सिर्फ 35 रुपये? स्विगी के डिलीवरी बॉय ने किया ऐसा काम, वीडियो कर देगा हैरान
6.2KM जाने के सिर्फ 35 रुपये? स्विगी के डिलीवरी बॉय ने किया ऐसा काम, वीडियो कर देगा हैरान
टेक्नोलॉजी
Galaxy Z TriFold से नहीं भरा सैमसंग का मन! अब और भी बड़ा फोन बनाने पर कर रही है काम
Galaxy Z TriFold से नहीं भरा सैमसंग का मन! अब और भी बड़ा फोन बनाने पर कर रही है काम
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget