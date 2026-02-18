SSC GD 2026 परीक्षा स्थगित, इस दिन होना था एग्जाम; नई तारीख का इंतजार

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. कर्मचारी चयन आयोग यानी Staff Selection Commission (SSC) ने कॉन्स्टेबल (GD) भर्ती परीक्षा 2026 को स्थगित करने का फैसला लिया है. यह परीक्षा 23 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे अगली सूचना तक टाल दिया गया है. आयोग ने साफ किया है कि नई परीक्षा तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी.

SSC की ओर से 17 फरवरी 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस में बताया गया है कि कॉन्स्टेबल (GD) की कंप्यूटर आधारित परीक्षा फिलहाल आयोजित नहीं की जाएगी. परीक्षा से जुड़ी आगे की सभी जानकारी समय आने पर आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी. आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें.

किन भर्तियों के लिए होनी थी परीक्षा

SSC GD परीक्षा के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती की जाती है. इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ और असम राइफल्स जैसे बल शामिल हैं. इस परीक्षा के माध्यम से जीडी कांस्टेबल और राइफलमैन (GD) के पदों पर भर्ती की जाती है. हर साल बड़ी संख्या में युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं.

स्लॉट चयन की सुविधा नहीं मिलेगी

आयोग ने यह भी साफ किया है कि इस परीक्षा में स्लॉट चयन की सुविधा नहीं दी जाएगी. यानी उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा की तारीख या समय नहीं चुन पाएंगे. परीक्षा शुरू होने से करीब 8 से 10 दिन पहले परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी. वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे.

परीक्षा टलने की वजह क्या मानी जा रही

हालांकि आयोग ने परीक्षा स्थगित करने की आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण माने जा रहे हैं. जानकारों के अनुसार, अभी एमटीएस परीक्षा देशभर में चल रही है, जो 19 फरवरी तक निर्धारित है. कई जगह परीक्षा रद्द होने के बाद इसे 23 फरवरी को दोबारा रखा गया. ऐसे में तारीखों का टकराव एक बड़ी वजह हो सकती है.

पहले से दिख रहे थे संकेत

परीक्षा टलने के संकेत पहले से ही मिल रहे थे. आमतौर पर SSC परीक्षा से पहले स्लॉट बुकिंग और परीक्षा शहर की सूचना जारी कर देता है. लेकिन इस बार न तो स्लॉट बुकिंग शुरू हुई थी और न ही परीक्षा शहर की जानकारी दी गई थी. ऐसे में अभ्यर्थी पहले से ही परीक्षा टलने की आशंका जता रहे थे.

अभ्यर्थियों में बढ़ा इंतजार

परीक्षा स्थगित होने के बाद अब लाखों उम्मीदवार नई तारीखों का इंतजार कर रहे हैं. कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने 23 फरवरी को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी और यात्रा की योजना बनाई थी. अब परीक्षा टलने से उन्हें दोबारा तैयारी की रणनीति बनानी होगी.

