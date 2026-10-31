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हिंदी न्यूज़शिक्षाRRB NTPC UG Result 2026: रेलवे NTPC अंडर ग्रेजुएट भर्ती का रिजल्ट जारी, 27 नवंबर को होगा टाइपिंग टेस्ट

RRB NTPC UG Result 2026: रेलवे NTPC अंडर ग्रेजुएट भर्ती का रिजल्ट जारी, 27 नवंबर को होगा टाइपिंग टेस्ट

RRB एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने सीबीटी 2 परीक्षा में हिस्सा लिया वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं .

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 31 Oct 2026 11:59 AM (IST)
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RRB NTPC UG Result 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के तहत विज्ञापित पदों के लिए आयोजित दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने 17 सितंबर 2026 को आयोजित हुई सीबीटी 2 परीक्षा में हिस्सा लिया था, वह आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट, स्कोरकार्ड और कट ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के तहत कुल 3058 पदों पर योग्य की उम्मीदवारों का चयन किया जाना है. बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस दूसरे चरण की परीक्षा में कुल 45,898 उम्मीदवार शामिल हुए थे. जिनका रिजल्ट और स्कोर कार्ड ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है.

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आरआरबी एनटीपीसी की ओर से इस परीक्षा के लिए कट ऑफ रेलवे जोन, कैटेगरी और पोस्ट के अनुसार जारी की गई है. इसमें आरआरबी रांची एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 की जनरल कटऑफ 86.66, एससी की 78.84 और ओबीसी 86.08 अंक गई है. इस तरह से दूसरे जोन जैसे मुंबई, पटना, अजमेर, कोलकाता और प्रयागराज के उम्मीदवार संबंधित रीजनल वेबसाइट पर जाकर अपनी कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ चेक कर सकते हैं.

27 नवंबर को होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट 

आरआरबी अजमेर और दूसरे क्षेत्रीय पोर्टल पर जारी सूचना के अनुसार सीबीटी 2 में शानदार प्रदर्शन करने वाले और मेरिट के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को अगले चरण यानी कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. योग्य उम्मीदवारों के लिए यह अगला एग्जाम 27 नवंबर 2026 को आयोजित होना संभावित है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए चुने जाना किसी भी स्थिति में नौकरी की अंतिम गारंटी नहीं है. बल्कि इसके बाद होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीबीटी 2 और सीबीटी- एसटी दोनों के प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा. 

कब तक जारी होगा टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड?

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी उम्मीदवारों को समय पर दी जाएगी. वहीं परीक्षा की तिथि से लगभग 10 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर सिटी इंटीमेशन स्लिप लाइव की जा सकती है, जिससे उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी मिलेगी.  वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा की निर्धारित तारीख से महज 4 दिन पहले जारी किया जाएगा. इसके अलावा बोर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी एसएमएस के जरिए छात्रों को जरूरी सूचना भेजेगा. 

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शॉर्ट लिस्टिंग और आरक्षण के नियम 

सीबीटीएसटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी 2 में प्राप्त अंकों की मेरिट और सीबीटी 1 के कट ऑफ अंकों को ध्यान में रखकर की गई है. वहीं जो उम्मीदवार ओबीसी-एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्लूएस,  पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ लेकर इस चरण तक पहुंचे हैं, उन्हें आगे की पूरी प्रक्रिया में उनकी आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत ही माना जाएगा. 

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड 

  • रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर दिए गए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीईएन 07/2025 रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें. 
  • इसके बाद स्क्रीन पर सुरक्षा कैप्चा भरकर सबमिट कर दें. 
  • अब अपना स्कोरकार्ड और सीबीटीएसटी के लिए क्वालीफाइंग स्टेटस आपके सामने आ जाएगा.
  • लास्ट में रिजल्ट को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 31 Oct 2026 11:59 AM (IST)
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