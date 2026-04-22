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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम 4 बजे, एक क्लिक में ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड; पढ़ें लाइव अपडेट्स

UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम 4 बजे, एक क्लिक में ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड; पढ़ें लाइव अपडेट्स

UPMSP UP Board 10th Result 2026 Live:यूपी बोर्ड की तरफ से शाम चार बजे 10वीं के नतीजे जारी किए जाएंगे. रिजल्ट upresults.upmsp.edu.in पर देखा जा सकेगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Apr 2026 10:48 PM (IST)

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UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम 4 बजे, एक क्लिक में ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड; पढ़ें लाइव अपडेट्स UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम 4 बजे, एक क्लिक में ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: UP बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
Source : ABPLIVE AI

Background

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board)  23 अप्रैल को 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. खास बात यह है कि रिजल्ट एक साथ नहीं, बल्कि तय समय पर शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा. जैसे ही घड़ी चार बजे की तरफ बढ़ेगी, लाखों छात्रों के चेहरे पर खुशी या हल्की बेचैनी दोनों साफ दिखने लगेंगी. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं.

10वीं की परीक्षा इस साल 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र लगातार रिजल्ट को लेकर उत्साहित हैं. यह रिजल्ट प्रयागराज स्थित यूपी बोर्ड मुख्यालय से जारी किया जाएगा.

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कैसे चेक करें

  1. सबसे पहले वेबसाइट upresults.nic.in या upmsp.edu.in पर जाएं
  2. होमपेज पर “High School Result 2026” लिंक पर क्लिक करें
  3. अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें
  4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा
  5. अब मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं
22:40 PM (IST)  •  22 Apr 2026

बगैर रोल नंबर कैसे चेक करें रिजल्ट?

अगर आपको अपना रोल नंबर नहीं याद है और एडमिट कार्ड भी नहीं मिल रहा है तो एग्जाम में आपके आगे या पीछे बैठे स्टूडेंट से संपर्क कर सकते हैं. उसके बताए गए रोल नंबर में एक अंक घटाकर या जोड़कर जो अंक बने उसका रिजल्ट वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है. इसमें आपको थोड़ा गेस वर्क करना होगा लेकिन रिजल्ट पता चल जाएगा.

20:59 PM (IST)  •  22 Apr 2026

बोर्ड एग्जाम टॉपर्स को मिलेंगे शानदार पुरस्कार

यूपी सरकार राज्य स्तर और जिला स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कृत करती है.

  • मेरिट लिस्ट में राज्य स्तर पर स्थान बनाने वाले टॉपर्स को 1 लाख रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है.
  • डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टॉपर्स को एक ब्रांड न्यू लैपटॉप या टैबलेट उपहार में मिल सकता है.
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