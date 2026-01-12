हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsSSC GD Constable Result: SSC GD फाइनल रिजल्ट जल्द होगा जारी, कटऑफ और मेरिट लिस्ट पर सबकी नजर

SSC GD Constable Result: SSC GD फाइनल रिजल्ट जल्द होगा जारी, कटऑफ और मेरिट लिस्ट पर सबकी नजर

SSC GD Final Result 2025: SSC किसी भी समय SSC GD फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर सकता है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर PDF में दिए जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Jan 2026 12:53 PM (IST)
कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC किसी भी समय SSC GD फाइनल रिजल्ट 2025 जारी कर सकता है. आयोग यह रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी करेगा. लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की नजर अब आयोग की वेबसाइट पर टिकी हुई है.

SSC की ओर से जारी होने वाला GD फाइनल रिजल्ट पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग सूची में होगा. इस रिजल्ट में उन उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे, जिन्हें अलग-अलग बलों के लिए चयनित किया गया है. रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसे उम्मीदवार आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे.

कब तक आ सकता है SSC GD फाइनल रिजल्ट

मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, SSC GD फाइनल रिजल्ट 2025 केआज जारी होने की उम्मीद है. हालांकि आयोग की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकेंगे.

कटऑफ भी होगी जारी

SSC GD फाइनल रिजल्ट के साथ-साथ आयोग SSC GD कटऑफ 2025 भी जारी करेगा. कटऑफ पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग होगी. यह कटऑफ सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और अन्य वर्गों के लिए अलग-अलग तय की जाएगी.

कटऑफ सूची में बल के अनुसार, राज्य के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार और श्रेणी के अनुसार अंक बताए जाएंगे. SSC की ओर से कटऑफ भी PDF फॉर्मेट में जारी की जाएगी, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकेंगे.

किन आधारों पर तय होगी कटऑफ

पोस्टिंग की बात करें तो उसमें करीब 2 से 4 महीने का समय लग सकता है. SSC GD फाइनल कटऑफ कई चरणों के आधार पर तय की जाएगी. इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और मेडिकल जांच के प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा. सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों को ही फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी.

रिजल्ट कैसे चेक करें

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को SSC की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां SSC GD रिजल्ट का लिंक दिया जाएगा. इस लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट की PDF खुल जाएगी. उम्मीदवार इसमें अपना नाम या रोल नंबर खोज सकते हैं. वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए यह जानकारी पहले से तैयार रखें.

Published at : 12 Jan 2026 12:53 PM (IST)
Education  SSC
