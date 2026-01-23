हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsNEET SS 2025 का रिजल्ट जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड 

NEET SS 2025 का रिजल्ट जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड 

नीट एसएस 2025 का रिजल्ट एनबीईएमएस ने जारी कर दिया है, जिससे मेडिकल सुपर स्पेशलिटी कोर्स में दाखिले का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Jan 2026 09:20 PM (IST)
Preferred Sources

मेडिकल क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी कोर्स में दाखिले का सपना देख रहे हजारों डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट सुपर स्पेशलिटी (NEET SS) 2025 का रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना परिणाम NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर देख सकते हैं.

यह रिजल्ट उन छात्रों के लिए बेहद अहम है, जो डीएम, एमसीएच और डीआरएनबी जैसे सुपर स्पेशलिटी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं. इसी रिजल्ट के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आगे की प्रवेश प्रक्रिया होगी.

कब हुई थी NEET SS 2025 की परीक्षा

नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा का आयोजन 26 और 27 दिसंबर 2025 को किया गया था. यह परीक्षा देशभर के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में सुपर स्पेशलिटी सीटों के लिए ली जाती है. हर साल इस परीक्षा में बड़ी संख्या में डॉक्टर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यह मेडिकल करियर का एक अहम पड़ाव माना जाता है. NEET SS के जरिए डॉक्टर अपनी पसंद की स्पेशलिटी चुनते हैं और आगे गहरी विशेषज्ञता हासिल करते हैं.

कौन से उम्मीदवार माने जाएंगे योग्य

NBEMS द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने अपने संबंधित प्रश्नपत्र समूह में 50वें परसेंटाइल या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें क्वालिफाइड घोषित किया गया है.

ग्रुप के अनुसार जारी हुई कट-ऑफ

NBEMS ने इस बार हर विषय समूह के लिए अलग-अलग क्वालिफाइंग कट-ऑफ स्कोर भी जारी किए हैं. यह कट-ऑफ 600 अंकों में से तय की गई है और 50वें परसेंटाइल पर आधारित है.

एनेस्थीसियोलॉजी ग्रुप की कट-ऑफ 284 अंक रही है, वहीं क्रिटिकल केयर मेडिसिन के लिए 288 अंक तय किए गए हैं. ईएनटी और ऑर्थोपेडिक्स ग्रुप की कट-ऑफ 294 अंक रही है. मेडिकल ग्रुप में कट-ऑफ 225 अंक और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 230 अंक तय किए गए हैं. माइक्रोबायोलॉजी ग्रुप में सबसे अधिक कट-ऑफ 389 अंक रही है.

ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ग्रुप के लिए 355 अंक, पीडियाट्रिक ग्रुप के लिए 271 अंक और पैथोलॉजी ग्रुप के लिए 290 अंक तय किए गए हैं. इसके अलावा फार्माकोलॉजी ग्रुप की कट-ऑफ 236 अंक, साइकियाट्री ग्रुप की 324 अंक, रेडियोडायग्नोसिस ग्रुप की 356 अंक, रेस्पिरेटरी मेडिसिन ग्रुप की 325 अंक और सर्जिकल ग्रुप की कट-ऑफ 288 अंक रखी गई है.

स्कोरकार्ड कब मिलेगा और कैसे डाउनलोड करें

NBEMS ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार 2 फरवरी 2026 या उसके बाद अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा.उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. यह स्कोरकार्ड छह महीने तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय रहते इसे डाउनलोड कर रख लें.

Published at : 23 Jan 2026 09:20 PM (IST)
