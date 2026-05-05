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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsजेईई मेन 2026 पेपर-2 का रिजल्ट जारी, B.Arch और B.Planning अभ्यर्थियों के लिए स्कोरकार्ड लिंक एक्टिव

जेईई मेन 2026 पेपर-2 का रिजल्ट जारी, B.Arch और B.Planning अभ्यर्थियों के लिए स्कोरकार्ड लिंक एक्टिव

NTA ने JEE Main 2026 सेशन-2 के पेपर-2 (B.Arch, B.Planning) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिसे कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर देख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 May 2026 10:40 PM (IST)
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 सेशन-2 के पेपर-2 का परिणाम जारी कर दिया है. यह रिजल्ट B.Arch (पेपर 2A) और B.Planning (पेपर 2B) में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए है. अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट लिंक एक्टिव हो चुका है और लॉगिन के लिए एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड की जरूरत होगी.

यह परीक्षा देश के टॉप संस्थानों NITs, SPAs (स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर) और अन्य सरकारी व निजी संस्थानों में आर्किटेक्चर और प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. पेपर-2 की परीक्षा 7 अप्रैल को हुई थी. इसके बाद 25 अप्रैल को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई, जिस पर 27 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गईं. अंतिम आंसर-की 4 मई को जारी की गई और आज परिणाम घोषित कर दिया गया.

एग्जाम में केरल के मीरा कृष्णा आरएस और सूर्यथेजस एस ने पेपर 2ए (बी.आर्क.) में 100 फीसदी नंबर हासिल किए हैं. केरल से ही गौरी शंकर वी और उत्तर प्रदेश के सार्थक अग्रवाल ने पेपर 2बी (बी.प्लानिंग) में 100 फीसदी नंबर प्राप्त किए.

स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को विषय-वार अंक, कुल परसेंटाइल स्कोर और ऑल इंडिया रैंक (AIR) दी गई है. NTA ने सलाह दी है कि सभी अभ्यर्थी अपने स्कोरकार्ड पर दर्ज व्यक्तिगत विवरण, अंक और रैंक को ध्यान से जांच लें. किसी भी तरह की गलती दिखने पर तुरंत परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करें.

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इस बार पेपर-2 के लिए भारत से 54,953 और विदेश से 270 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. परीक्षा में लगभग 73% उपस्थिति दर्ज की गई. खास बात यह रही कि करीब 97% अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूरा किया.

महत्वपूर्ण डेट्स एक नजर में

  • आवेदन विंडो: 1 फरवरी से 25 फरवरी 2026
  • दोबारा पंजीकरण: 12–13 मार्च 2026
  • एडमिट कार्ड: 29 मार्च और 1 अप्रैल 2026
  • आंसर-की आपत्ति अवधि: 25–27 अप्रैल 2026
  • फाइनल आंसर-की: 4 मई 2026
  • रिजल्ट जारी: 5 मई 2026

ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

  1. उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
  2. फिर होमपेज पर JEE Main 2026 Session 2 Paper 2 Result लिंक पर क्लिक करें.
  3. एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें.
  4. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा.
  5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें.

    यह भी पढ़ें - सीयूईटी यूजी 2026 के एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र

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Published at : 05 May 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Education Result
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