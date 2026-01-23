​IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 जारी, ​डायरेक्ट लिंक की मदद से करें चेक

बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. यह परिणाम 23 जनवरी 2026 को IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर घोषित किया गया है. जिन उम्मीदवारों ने दिसंबर 2025 में आयोजित प्रीलिम्स परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

IBPS RRB क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा दिसंबर 2025 में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे. अब रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को यह साफ हो गया है कि वे अगले चरण यानी मेन्स परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं या नहीं.

मेन्स परीक्षा में बैठेंगे सफल उम्मीदवार

जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब IBPS RRB क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025-26 में शामिल हो सकेंगे. मेन्स परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2026 को किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए सीमित समय है और उन्हें अब पूरी तरह से मेन्स परीक्षा पर ध्यान देना होगा.

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी

IBPS द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में उम्मीदवारों को कई अहम जानकारियां देखने को मिलेंगी. इसमें प्रीलिम्स परीक्षा के सेक्शन वाइज अंक, कुल प्राप्त अंक और यह भी बताया गया है कि उम्मीदवार मेन्स परीक्षा के लिए योग्य है या नहीं. रिजल्ट में केवल क्वालिफाइंग स्टेटस दिखाया गया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उम्मीदवार अगले चरण में जाएगा या नहीं.

कैसे चेक करें IBPS RRB क्लर्क रिजल्ट

सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं. होमपेज पर “Recent Updates” सेक्शन में जाएं. यहां CRP-RRBs-XIV लिंक पर क्लिक करें. अब लॉगिन पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें. अब आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा. रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें.

स्कोरकार्ड संभालकर रखें

IBPS ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपना स्कोरकार्ड सुरक्षित रखें. मेन्स परीक्षा और आगे की चयन प्रक्रिया के दौरान यह दस्तावेज काम आ सकता है. इसके अलावा, स्कोरकार्ड से उम्मीदवार अपनी कमजोर और मजबूत विषयों की पहचान भी कर सकते हैं.

Direct Link की मदद से करें चेक

