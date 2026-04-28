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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026मार्कस स्टोइनिस के बवंडर से 200 पार पहुंचा पंजाब, जोफ्रा आर्चर ने भी रचा इतिहास, राजस्थान को 223 का लक्ष्य

मार्कस स्टोइनिस के बवंडर से 200 पार पहुंचा पंजाब, जोफ्रा आर्चर ने भी रचा इतिहास, राजस्थान को 223 का लक्ष्य

RR vs PBKS Score IPL 2026: मार्कस स्टोइनिस ने ऐसी तबाही मचाई कि पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बना दिए. पंजाब के लिए स्टोइनिस और प्रभसिमरन ने अर्धशतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Apr 2026 09:18 PM (IST)
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Rajasthan Royals vs Punjab Kings Score: पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बना दिए हैं. अंतिम ओवरों में आए मार्कस स्टोइनिस के तूफान की बदौलत पंजाब टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया. अंतिम 3 ओवरों में 55 रन बना डाले. स्टोइनिस ने 20 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और मुकाबले में 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे इस मैच में टॉस हारने के बाद पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था. प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने एक बार फिर पंजाब को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई और महज 17 गेंदों में 37 रन जोड़ डाले. हालांकि प्रियांश 11 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं प्रभसिमरन ने 59 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. प्रभसिमरन पिछली 5 पारियों में चार अर्धशतक लगा चुके हैं और कुल 266 रन बनाए हैं.

मार्कस स्टोइनिस का बवंडर

कूपर कोनोली ने 30 रनों का योगदान दिया और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी इतने ही रन बनाए. एक समय पंजाब किंग्स की टीम के लिए 200 रनों तक पहुंच पाना मुश्किल लग रहा था. पंजाब ने 15 ओवरों में 150 रन बना लिए थे. उसके अगले 2 ओवरों में 17 रन आए और रन-रेट भी धीमा पड़ने लगा था. ऐसे में पंजाब के लिए 200 रनों का आंकड़ा पार करना मुश्किल लग रहा था.

तभी मार्कस स्टोइनिस ने बवाल मचाया और चौके-छक्कों की बारिश कर डाली. 

 

अपडेट जारी है...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Apr 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
IPL LIVE PBKS VS RR IPL 2026 PUNJAB KINGS
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