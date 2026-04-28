Rajasthan Royals vs Punjab Kings Score: पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बना दिए हैं. अंतिम ओवरों में आए मार्कस स्टोइनिस के तूफान की बदौलत पंजाब टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया. अंतिम 3 ओवरों में 55 रन बना डाले. स्टोइनिस ने 20 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और मुकाबले में 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे इस मैच में टॉस हारने के बाद पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था. प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने एक बार फिर पंजाब को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई और महज 17 गेंदों में 37 रन जोड़ डाले. हालांकि प्रियांश 11 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं प्रभसिमरन ने 59 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. प्रभसिमरन पिछली 5 पारियों में चार अर्धशतक लगा चुके हैं और कुल 266 रन बनाए हैं.

मार्कस स्टोइनिस का बवंडर

कूपर कोनोली ने 30 रनों का योगदान दिया और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी इतने ही रन बनाए. एक समय पंजाब किंग्स की टीम के लिए 200 रनों तक पहुंच पाना मुश्किल लग रहा था. पंजाब ने 15 ओवरों में 150 रन बना लिए थे. उसके अगले 2 ओवरों में 17 रन आए और रन-रेट भी धीमा पड़ने लगा था. ऐसे में पंजाब के लिए 200 रनों का आंकड़ा पार करना मुश्किल लग रहा था.

तभी मार्कस स्टोइनिस ने बवाल मचाया और चौके-छक्कों की बारिश कर डाली.

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