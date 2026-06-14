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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 Re-Exam: NEET री-एग्जाम का पेपर फिर लीक? टेलीग्राम पर वायरल दावे की PIB ने खोली पोल

NEET UG 2026 Re-Exam: NEET री-एग्जाम का पेपर फिर लीक? टेलीग्राम पर वायरल दावे की PIB ने खोली पोल

NEET UG 2026 Re-Exam: टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक क्वेशचन पेपर की फोटो तेजी से वायरल होने लगी, जिसके बाद कई लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि NEET री-टेस्ट का पेपर लीक हो गया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 14 Jun 2026 05:51 PM (IST)
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NEET UG 2026 Re-Exam : NEET UG 2026 री-एग्जाम से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक बार फिर पेपर लीक की अफवाह ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक क्वेशचन पेपर की फोटो तेजी से वायरल होने लगी, जिसके बाद कई लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि NEET री-टेस्ट का पेपर फिर से लीक हो गया है. देखते ही देखते इंटरनेट पर यह चर्चा का विषय बन गया और स्टू़डेंट्स के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.

हालांकि, इस पूरे मामले पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए वायरल दावे को पूरी तरह फर्जी करार दिया है. PIB ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी ऐसी फेक जानकारी पर भरोसा न करें और परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें. 

कैसे शुरू हुआ पेपर लीक का यह दावा?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने टेलीग्राम ग्रुप में वायरल हो रही एक फोटो का स्क्रीनशॉट शेयर किया. फोटो में कथित तौर पर NEET क्वेशचन पेपर की बुकलेट दिखाई दे रही थी, जिसके ऊपर KAVERI लिखा हुआ था. इसके अलावा उसमें Proofs/Price और एक समय का उल्लेख भी दिखाई दे रहा था. बुकलेट पर कोड 23 और अंग्रेजी भाषा का जिक्र होने के कारण कई लोगों ने इसे असली क्वेशचन पेपर बताना शुरू कर दिया. इसके बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ गई. 

सोशल मीडिया पर तेजी से फैली अफवाह

टेलीग्राम और X समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह स्क्रीनशॉट तेजी से शेयर किया जाने लगा. कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या NEET परीक्षा का पेपर एक बार फिर लीक हो गया है. बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के इस तरह की पोस्ट वायरल होने लगीं, जिससे री-एग्जाम की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के मन में भ्रम और तनाव पैदा हो गया. 

PIB फैक्ट चेक ने क्या कहा?

वायरल दावे पर सफाई देते हुए PIB Fact Check ने साफ कहा कि NEET री-टेस्ट पेपर लीक होने का दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है. एजेंसी ने बताया कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही क्वेशचन पेपर की फोटो को गलत दावों के साथ पेश किया जा रहा है. PIB ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उम्मीदवार ऐसी किसी भी फेक जानकारी पर भरोसा न करें और न ही उसे आगे शेयर करें, एजेंसी ने इस दावे को फेक करार देते हुए छात्रों से सतर्क रहने की अपील की. 

यह भी पढ़ें - AIIMS CRE Recruitment 2026: AIIMS में ग्रुप 'बी और सी' के पदों के लिए निकली बंपर भर्ती, 3 जुलाई तक करें आवेदन

छात्रों को क्या सलाह दी गई?

PIB फैक्ट चेक यूनिट ने NEET स्टू़डेंट्स से कहा है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी सूचना के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय सरकारी स्रोतों का ही इस्तेमाल करें. अगर सोशल मीडिया पर कोई संदिग्ध या भ्रामक पोस्ट दिखाई देती है, तो उसकी सत्यता जांचे बिना उसे शेयर न करें. साथ ही ऐसी भ्रामक सामग्री की शिकायत भी संबंधित अधिकारियों को करने की सलाह दी गई है. 

21 जून को होगा NEET UG 2026 री-एग्जाम

NEET UG 2026 का री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाना है. परीक्षा से पहले अफवाहों और गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है. बताया जा रहा है कि 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वे अफवाहों से दूर रहें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें. 

यह भी पढ़ें - UPSC CSE Prelims Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है UPSC CSE Prelims का रिजल्ट, चेक करने के लिए ये चीजें रखें तैयार

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Published at : 14 Jun 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
NTA NEET Re Exam NEET UG 2026 Re-Exam NEET Re-Test Paper Leak Claim
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