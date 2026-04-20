फेक खबरों से रहें सावधान...NEET UG 2026 पेपर लीक को लेकर बड़ा दावा! NTA ने जारी की सख्त चेतावनी

NEET UG 2026 Paper Leak : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG को लेकर इस समय छात्रों के बीच चिंता और भ्रम का माहौल बना हुआ है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Telegram और WhatsApp पर यह दावा तेजी से फैल रहा है कि NEET UG 2026 का पेपर लीक हो गया है. कई लोग इन झूठी खबरों का फायदा उठाकर छात्रों से पैसे मांग रहे हैं और उन्हें कथित लीक पेपर देने का दावा कर रहे हैं. इसी बीच, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था National Testing Agency (NTA) ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और छात्रों को स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि वे ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा न करें. NEET UG 2026 की परीक्षा 3 मई को होने वाली है, और अभी तक एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुए हैं. ऐसे में इस तरह की खबरों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता और बढ़ा दी है.

सोशल मीडिया पर NEET UG 2026 पेपर लीक को लेकर बड़ा दावा

पिछले कुछ दिनों में कई Telegram चैनलों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि उनके पास NEET UG 2026 का असली प्रश्न पत्र मौजूद है. कुछ लोग छात्रों को मैसेज भेजकर कहते हैं कि अगर वे पैसे देंगे, तो उन्हें परीक्षा से पहले ही पेपर मिल जाएगा. कई मामलों में लगभग 10,000 रुपये तक की मांग की जा रही है. ये सभी दावे पूरी तरह से फर्जी और धोखाधड़ी का हिस्सा हैं, जिनका मकसद सिर्फ छात्रों को ठगना है.

NTA की सख्त चेतावनी

NTA ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा है कि पेपर लीक से जुड़े सभी दावे झूठे हैं. सोशल मीडिया पर घूम रही सामग्री फर्जी है. ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एजेंसी ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति या ग्रुप को पैसे न दें और न ही ऐसे किसी जाल में फंसे. NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़ी हर सही जानकारी सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और verified सोशल मीडिया हैंडल पर ही मिलेगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनऑफिशियल चैनल या वायरल मैसेज पर भरोसा न करें.

Beware of fraudsters spreading rumors about NEET papers on Telegram and other platforms.



Do not fall prey to such scams.



Rely only on official updates from NTA website and verified social media handles.



Strict legal action is being taken and such channels are being blocked. — National Testing Agency (@NTA_Exams) April 18, 2026

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2024 का विवाद बढ़ा रहा चिंता

यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल NEET UG 2024 में पेपर से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर काफी विवाद हुआ था. इस मामले में Supreme Court of India ने कुछ परीक्षा केंद्रों के छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का आदेश भी दिया था, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. इसी वजह से इस साल भी छात्रों के बीच डर और शक का माहौल बना हुआ है.

कैसे पहचानें फर्जी दावे

अगर कोई परीक्षा से पहले पेपर देने का दावा करे, पैसे की मांग करे, Telegram या WhatsApp पर गुप्त ग्रुप में जोड़ने की बात करे तो समझ लें कि यह धोखाधड़ी है. ऐसे में अफवाहों से दूर रहें, किसी को पैसे न दें, सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें.

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