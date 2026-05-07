हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 के आंकड़े चौंकाने वाले, इन 4 राज्यों से भरे गए 41 परसेंट से ज्यादा फॉर्म

NEET UG 2026 के आंकड़े चौंकाने वाले, इन 4 राज्यों से भरे गए 41 परसेंट से ज्यादा फॉर्म

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि इस साल केवल चार स्टेट से ही 41 फीसदी से ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 May 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • NEET UG 2026 में 22.7 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया, 96.9% उपस्थिति रही.
  • उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 3.6 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर.
  • टॉप 9 राज्यों से 17 लाख से अधिक उम्मीदवार, छोटे राज्यों में भागीदारी कम.
  • गुजरात, पुडुचेरी, राजस्थान में NEET UG में उपस्थिति दर 97.9% से अधिक रही.

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में से एक NEET UG 2026 में इस बार भी रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने भाग लिया. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश से रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों में से लगभग 41 प्रतिशत केवल चार राज्यों से थे. जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार शामिल हैं.

इस साल NEET UG के लिए कुल 22.7 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देने पहुंचे. यानी देशभर में उपस्थिति दर 96.9 प्रतिशत रही, जो इतनी बड़ी परीक्षा के लिए बेहद मजबूत मानी जाती है.

यूपी बना मेडिकल सपनों की सबसे बड़ी जमीन

हर साल की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा. राज्य से करीब 3.6 लाख छात्रों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए. यह संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है. इससे साफ है कि यूपी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर युवाओं में कितना उत्साह है. महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा जहां से लगभग 2.2 लाख छात्रों ने परीक्षा दी. राजस्थान में करीब 2 लाख और बिहार में लगभग 1.5 लाख छात्र परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बने. इन चार राज्यों की कुल संख्या ही देश के कुल उम्मीदवारों का बड़ा हिस्सा बन गई.

बड़े राज्यों का दबदबा कायम

इन चार राज्यों के अलावा भी कई बड़े राज्यों से भारी संख्या में छात्र सामने आए. कर्नाटक और बिहार दोनों ने 1.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार दिए. तमिलनाडु से करीब 1.4 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए. मध्य प्रदेश से लगभग 1.2 लाख, केरल से 1.1 लाख और पश्चिम बंगाल से करीब 1 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे. आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ टॉप 9 राज्यों से ही 17 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आए, जो कुल संख्या का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है.

यह भी पढ़ें - IIT and NIT Fees Structure: आईआईटी और एनआईटी की फीस में कितना होता है अंतर, जानिए किसमें मिलेगा अच्छा प्लेसमेंट?

छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम संख्या

जहां बड़े राज्यों में मेडिकल की तैयारी का माहौल साफ दिखता है, वहीं छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह संख्या काफी कम रही. कई जगहों पर 5,000 से भी कम छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया. इससे यह भी पता चलता है कि देश में मेडिकल तैयारी का फैलाव एक जैसा नहीं है. शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आबादी, कोचिंग का माहौल, पढ़ाई की सुविधाएं और मेडिकल कॉलेजों की उपलब्धता जैसे कारण अलग-अलग राज्यों में NEET की भागीदारी को प्रभावित करते हैं.

देशभर में शानदार रही उपस्थिति

इतनी बड़ी परीक्षा होने के बावजूद छात्रों की उपस्थिति काफी अच्छी रही. 22.7 लाख में से सिर्फ 69,976 छात्र ही परीक्षा में शामिल नहीं हो सके. बाकी लगभग सभी छात्र अपने केंद्रों पर पहुंचे. गुजरात ने उपस्थिति के मामले में बाजी मारी. यहां 98.1 प्रतिशत छात्र परीक्षा देने पहुंचे. पुडुचेरी भी 98 प्रतिशत के साथ बहुत आगे रहा. राजस्थान में 97.9 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई. बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 97.5 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 97.4 प्रतिशत छात्र परीक्षा देने पहुंचे. यह दिखाता है कि छात्रों के लिए NEET कितनी अहम परीक्षा है.

अन्य राज्यों का हाल

जहां ज्यादातर राज्यों में उपस्थिति 97 प्रतिशत के आसपास रही, वहीं केरल में यह दर 94.4 प्रतिशत रही, जो बड़े राज्यों में सबसे कम है. असम में 95.1 प्रतिशत और तमिलनाडु में 95.9 प्रतिशत छात्र परीक्षा में शामिल हुए.

यह भी पढ़ें- इस तोप के एक गोले ने बना दिया था ‘लेक’! 200 साल में सिर्फ एक बार दागी गई; राजा के नाम पर पड़ा नाम

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 07 May 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Education NEET UG 2026 NEET State Wise Data NEET Registration Statistics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET UG 2026 के आंकड़े चौंकाने वाले, इन 4 राज्यों से भरे गए 41 परसेंट से ज्यादा फॉर्म
NEET UG 2026 के आंकड़े चौंकाने वाले, इन 4 राज्यों से भरे गए 41 परसेंट से ज्यादा फॉर्म
शिक्षा
Top Law Colleges In India : ये हैं भारत के टॉप लॉ कॉलेज, एडमिशन ले लिया तो सेट हो जाएगी लाइफ
ये हैं भारत के टॉप लॉ कॉलेज, एडमिशन ले लिया तो सेट हो जाएगी लाइफ
शिक्षा
​सीबीएसई 12वीं में बेटियों का दबदबा, जेंडर गैप सबसे कम; बढ़त बरकरार
​सीबीएसई 12वीं में बेटियों का दबदबा, जेंडर गैप सबसे कम; बढ़त बरकरार
शिक्षा
इस तोप के एक गोले ने बना दिया था ‘लेक’! 200 साल में सिर्फ एक बार दागी गई; राजा के नाम पर पड़ा नाम
इस तोप के एक गोले ने बना दिया था ‘लेक’! 200 साल में सिर्फ एक बार दागी गई; राजा के नाम पर पड़ा नाम
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
हिमाचल प्रदेश
बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दो टूक, 'उनके पास...'
बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दो टूक, 'उनके पास...'
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से वनडे सीरीज, क्या IPL छोड़ चले जाएंगे कंगारू खिलाड़ी; जानें अपडेट
ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से वनडे सीरीज, क्या IPL छोड़ चले जाएंगे कंगारू खिलाड़ी; जानें अपडेट
बॉलीवुड
Bander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस'
'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live Updates:  विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
Live: विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget