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रेलवे में पैरामेडिकल की 560 वैकेंसी, 15 सितंबर से शुरू होगा आवेदन

रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया. नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 560 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 से शुरू होगी

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Sep 2026 06:56 AM (IST)
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रेलवे में पैरामेडिकल पदों पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन संख्या 05-2026 के तहत कुल 560 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. हालांकि अभी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिसमें पदों से जुड़ी पूरी जानकारी, परीक्षा पैटर्न और दूसरी शर्तें दी जाएगी. 

9 पैरामेडिकल कैटेगरी में होगी भर्ती 

आरआरबी की भर्ती के जरिए लेवल रेलवे में अलग-अलग पैरामेडिकल पदों को भरा जाएगा. शॉर्ट नोटिस में नर्सिंग सुपरीटेंडेंट, फार्मासिस्ट, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर-एक्स रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्निशियन, डायलिसिस टेक्निशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट जैसे पद शामिल है. इन पदों का पे लेवल भी अलग-अलग है. नर्सिंग सुपरीटेंडेंट का लेवल-7, फार्मासिस्ट लेवल-5, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर लेवल-6 और लैब असिस्टेंट लेवल-3 के पदों में शामिल है. रेडियोग्राफर-एक्स-रे टेक्निशियन लेवल-5, ईसीजी टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट लेवल-4 तथा डायलिसिस टेक्निशियन लेवल-6 में आते हैं. 

15 सितंबर से भर सकेंगे फॉर्म 

आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकेंगे. आवेदन आरआरबी के ऑफिशियल आवेदन पोर्टल या संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट के जरिए किया जा सकेगा. उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और पद से संबंधित जानकारी भरनी होगी. इसके साथ ही निर्धारित फॉर्मेट में फोटो और सिग्नेचर समेत जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. आवेदन फीस का पेमेंट भी ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

कितनी होगी आवेदन फीस? 

शॉर्ट नोटिस से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के अनुसार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है. एससी, एसटी, ईबीसी, एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी उम्मीदवारों के लिए फीस 250 रुपये रखी गई है. सीबीटी में शामिल होने के बाद निर्धारित शर्तों के अनुसार फीस का एक हिस्सा वापस किया जाएगा. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये तक और दूसरी कैटेगरी के लिए 250 रुपये तक रिफंड का प्रावधान बताया है. 

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उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता 

आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है. आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. वहीं नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा और रेडियोग्राफर-एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा मांगा गया है. हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए बीएससी के साथ केमिस्ट्री और 1 साल का हेल्थ-सेनेटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा, जबकि लैब असिस्टेंट के लिए मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा की योग्यता दी गई है. 

तीन चरणों में पूरी होगी चयन प्रक्रिया

पैरामेडिकल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के जरिए किया जाएगा. अंतिम चयन मेरिट के आधार पर होगा. परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. इसके अलावा फिलहाल उम्मीदवारों को विस्तृत नोटिफिकेशन का भी इंतजार है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Sep 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
JObs Railway Paramedical Recruitment 2026
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