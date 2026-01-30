बिहार पुलिस में नौकरी का सुनहरा मौका! स्पेशल ब्रांच में सिपाही के 83 पदों पर निकली भर्ती

बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच में सिपाही (कॉन्स्टेबल) के कुल 83 पदों पर भर्ती का ऐलान हो गया है. केंद्रीय चयन परिषद यानी CSBC ने इस भर्ती के लिए 29 जनवरी को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आदेश के आधार पर यह भर्ती निकाली गई है.

किन पदों पर होगी भर्ती?

भर्ती में निकाले गए 83 पद सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) या कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर) के हैं. इन पदों पर चुने गए उम्मीदवारों को बिहार पुलिस की विशेष शाखा में काम करना होगा. विशेष शाखा पुलिस का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जहां खुफिया काम, सुरक्षा और अन्य खास जिम्मेदारियां होती हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी?

चुने गए सिपाहियों को लेवल-3 के अनुसार वेतन मिलेगा. यह 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक का पे स्केल है. शुरुआती वेतन 21,700 रुपये होगा और समय के साथ बढ़ता जाएगा. इसके अलावा सरकारी नौकरी के अन्य फायदे जैसे भत्ता, पेंशन, मेडिकल सुविधा आदि भी मिलेंगे.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.

आवेदन शुरू होने की तारीख: 6 फरवरी 2026

आवेदन की आखिरी तारीख: 5 मार्च 2026

उम्मीदवारों को इन तारीखों के बीच ही फॉर्म भरना होगा. फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 5 मार्च 2026 तक है.

कैसे करें आवेदन?

इस भर्ती का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा. उम्मीदवार CSBC की आधिकारिक वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

सबसे पहले वेबसाइट खोलें.

यहां Advt. No. 01/2026 वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फीस जमा करें.

आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गईं सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें. गलत जानकारी देने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है.

भर्ती में किसका कितना आरक्षण?

भर्ती पूरी तरह आरक्षण नियमों के अनुसार होगी. पदों का बंटवारा इस प्रकार है.

जनरल (सामान्य): 34 पद

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 8 पद

SC (अनुसूचित जाति): 13 पद

ST (अनुसूचित जनजाति): 1 पद

अतिपिछड़ा वर्ग (EBC): 15 पद

OBC: 10 पद

EBC महिला: 2 पद

स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित: 2 पद

इसके अलावा कुल पदों में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है. इसका मतलब है कि लगभग 29 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. ऐसे में महिलाएं अपनी कैटेगरी के साथ महिला कोटे का भी फायदा ले सकती हैं.

चयन कैसे होगा?

चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST) और अन्य चरणों के आधार पर होगा. कुछ जानकारी के अनुसार विशेष शाखा में दौड़ का टेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आधिकारिक विज्ञापन में पूरी डिटेल चेक करें. लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान जैसे विषय होंगे.

