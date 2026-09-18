ग्लैमर छोड़ चुनी गूगल की जॉब, कौन है मिस यूनिवर्स इंडिया फाइनलिस्ट उमंगा?

उमंगा ने अपने टेक करियर के साथ मॉडलिंग और प्रेजेंट से जुड़ी एक्टिविटी को भी जारी रखा और मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 में हिस्सा लेना इस सफर का हिस्सा रहा. मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए वह टॉप 20 तक पहुंची. 23 अगस्त को फाइनल के बाद उमंगा फिर से गूगल की नौकरी पर लौट गई. 14 सितंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ऑफिस की एक झलक भी शेयर की, जिसमें प्रजेंट की चमक-दमक से अलग उनकी नॉर्मल कॉर्पोरेट जिंदगी दिखाई दी