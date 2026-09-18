गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाग्लैमर छोड़ चुनी गूगल की जॉब, कौन है मिस यूनिवर्स इंडिया फाइनलिस्ट उमंगा?

ग्लैमर छोड़ चुनी गूगल की जॉब, कौन है मिस यूनिवर्स इंडिया फाइनलिस्ट उमंगा?

मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के मंच पर पहुंचने वाली उमंगा कुमावत की कहानी कुछ और है. उमंगा कुमावत मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की फाइनलिस्ट में शामिल है. उनकी पहचान सिर्फ ब्यूटी प्रेजेंट तक सीमित नहीं है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 18 Sep 2026 08:46 AM (IST)
मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के मंच पर पहुंचने वाली उमंगा कुमावत की कहानी कुछ और है. उमंगा कुमावत मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की फाइनलिस्ट में शामिल है. उनकी पहचान सिर्फ ब्यूटी प्रेजेंट तक सीमित नहीं है.

आपने भी अक्सर सुना होगा कि एक बार ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनने के बाद कंटेस्टेंट ग्लैमर की दुनिया में कदम रखते हैं. लेकिन मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के मंच पर पहुंचने वाली उमंगा कुमावत की कहानी कुछ और है. उमंगा कुमावत मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की फाइनलिस्ट में शामिल है.

1/6
उनकी पहचान सिर्फ ब्यूटी प्रेजेंट तक सीमित नहीं है. वह इंजीनियर है और बेंगलुरु में गूगल के साथ काम करती हैं. यानी एक तरफ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ब्यूटी प्रेजेंट में अपनी जगह बनाई तो दूसरी तरफ वह टेक सेक्टर में अपनी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लाइफ भी जारी रखे हुए हैं.
उनकी पहचान सिर्फ ब्यूटी प्रेजेंट तक सीमित नहीं है. वह इंजीनियर है और बेंगलुरु में गूगल के साथ काम करती हैं. यानी एक तरफ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ब्यूटी प्रेजेंट में अपनी जगह बनाई तो दूसरी तरफ वह टेक सेक्टर में अपनी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लाइफ भी जारी रखे हुए हैं.
2/6
आपको बता दे कि उमंगा कुमावत ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के नेशनल फाइनल में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया. 23 अगस्त को जयपुर में हुए फिनाले में कुल 52 कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया, जिनमें उमंगा ने टॉप 20 में जगह बनाई. वहीं केरल की काजिया लिज मेजो ने इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया.
आपको बता दे कि उमंगा कुमावत ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के नेशनल फाइनल में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया. 23 अगस्त को जयपुर में हुए फिनाले में कुल 52 कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया, जिनमें उमंगा ने टॉप 20 में जगह बनाई. वहीं केरल की काजिया लिज मेजो ने इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया.
3/6
वहीं दूसरी तरफ टॉप 20 में जगह बनाने वाली उमंगा की खासियत यह है कि उनकी पहचान ब्यूटी पेजेंट कंटेस्टेंट के साथ ही टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करने वाली प्रोफेशनल का भी है. उमंगा गूगल के बेंगलुरु कैंपस में क्लाउड इंजीनियर के तौर पर काम करती है.
वहीं दूसरी तरफ टॉप 20 में जगह बनाने वाली उमंगा की खासियत यह है कि उनकी पहचान ब्यूटी पेजेंट कंटेस्टेंट के साथ ही टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करने वाली प्रोफेशनल का भी है. उमंगा गूगल के बेंगलुरु कैंपस में क्लाउड इंजीनियर के तौर पर काम करती है.
4/6
उमंगा कुमावत की लिंकडीईन प्रोफाइल के अनुसार उमंगा ने अपनी स्कूली पढ़ाई भोपाल के सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने एबीवी आईआईआईटीएम ग्वालियर से कैंपस कंप्यूटर नेटवर्किंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की. टेक्नोलॉजी में उनकी पढ़ाई आगे चलकर उनके प्रोफेशनल करियर का आधार बनी. वह क्लाउड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन डेवलपमेंट और जेनरेटिव एआई से जुड़े क्षेत्रों में काम करती है.
उमंगा कुमावत की लिंकडीईन प्रोफाइल के अनुसार उमंगा ने अपनी स्कूली पढ़ाई भोपाल के सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने एबीवी आईआईआईटीएम ग्वालियर से कैंपस कंप्यूटर नेटवर्किंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की. टेक्नोलॉजी में उनकी पढ़ाई आगे चलकर उनके प्रोफेशनल करियर का आधार बनी. वह क्लाउड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन डेवलपमेंट और जेनरेटिव एआई से जुड़े क्षेत्रों में काम करती है.
5/6
उमंगा ने अपने टेक करियर के साथ मॉडलिंग और प्रेजेंट से जुड़ी एक्टिविटी को भी जारी रखा और मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 में हिस्सा लेना इस सफर का हिस्सा रहा. मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए वह टॉप 20 तक पहुंची. 23 अगस्त को फाइनल के बाद उमंगा फिर से गूगल की नौकरी पर लौट गई. 14 सितंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ऑफिस की एक झलक भी शेयर की, जिसमें प्रजेंट की चमक-दमक से अलग उनकी नॉर्मल कॉर्पोरेट जिंदगी दिखाई दी
उमंगा ने अपने टेक करियर के साथ मॉडलिंग और प्रेजेंट से जुड़ी एक्टिविटी को भी जारी रखा और मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 में हिस्सा लेना इस सफर का हिस्सा रहा. मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए वह टॉप 20 तक पहुंची. 23 अगस्त को फाइनल के बाद उमंगा फिर से गूगल की नौकरी पर लौट गई. 14 सितंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ऑफिस की एक झलक भी शेयर की, जिसमें प्रजेंट की चमक-दमक से अलग उनकी नॉर्मल कॉर्पोरेट जिंदगी दिखाई दी
6/6
कुमावत की प्रोफाइल में एक तरफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो दूसरी तरफ ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग से जुड़ा एक्सपीरियंस है. उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया के नेशनल मंच पर अपनी जगह बनाई, लेकिन इसके साथ ही अपने टेक प्रोफेशनल करियर को भी जारी रखा यहीं उनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जा रही है. 
कुमावत की प्रोफाइल में एक तरफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो दूसरी तरफ ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग से जुड़ा एक्सपीरियंस है. उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया के नेशनल मंच पर अपनी जगह बनाई, लेकिन इसके साथ ही अपने टेक प्रोफेशनल करियर को भी जारी रखा यहीं उनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जा रही है. 
Published at : 18 Sep 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Miss Universe India 2026 Umanga Kumawat

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
भारत में एकेडमिक आजादी पर उठे सवाल, Scholars at Risk रिपोर्ट ने जताई चिंता 
भारत में एकेडमिक आजादी पर उठे सवाल, Scholars at Risk रिपोर्ट ने जताई चिंता 
शिक्षा
QS ग्लोबल MBA रैंकिंग में भारत के कितने स्कूल, जानिए टॉप 50 में कौन?
QS ग्लोबल MBA रैंकिंग में भारत के कितने स्कूल, जानिए टॉप 50 में कौन?
शिक्षा
दुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा इंसान बनना चाहता है ये शख्स, डिग्रियां कर देंगी हैरान
दुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा इंसान बनना चाहता है ये शख्स, डिग्रियां कर देंगी हैरान
शिक्षा
झारखंड में होमगार्ड के 772 पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित 
झारखंड में होमगार्ड के 772 पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित 
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. दिनेश चौकसे
डॉ. दिनेश चौकसेकन्सल्टेन्ट, न्यूरोलॉजी अल्जाइमर
अल्जाइमर से बचाव में जीवनशैली की अहम भूमिका, दिमाग को स्वस्थ रखने के 5 आसान तरीके
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला
पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी
'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी
इंडिया
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
क्रिकेट
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
विश्व
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
टेक्नोलॉजी
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget