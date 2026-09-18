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ग्लैमर छोड़ चुनी गूगल की जॉब, कौन है मिस यूनिवर्स इंडिया फाइनलिस्ट उमंगा?
मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के मंच पर पहुंचने वाली उमंगा कुमावत की कहानी कुछ और है. उमंगा कुमावत मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की फाइनलिस्ट में शामिल है. उनकी पहचान सिर्फ ब्यूटी प्रेजेंट तक सीमित नहीं है.
आपने भी अक्सर सुना होगा कि एक बार ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनने के बाद कंटेस्टेंट ग्लैमर की दुनिया में कदम रखते हैं. लेकिन मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के मंच पर पहुंचने वाली उमंगा कुमावत की कहानी कुछ और है. उमंगा कुमावत मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की फाइनलिस्ट में शामिल है.
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Published at : 18 Sep 2026 08:46 AM (IST)
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