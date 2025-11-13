कितना पढ़ा-लिखा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर, जानें कहां करता था नौकरी?

फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी आज देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. वजह हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट से जुड़ी जांच में इस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आना. लेकिन इस चर्चा के केंद्र में हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती एक वक्त में जामिया के लेक्चरर, फिर कारोबारी, और अब एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन गलत कारणों से.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 61 साल के जावेद अहमद सिद्दीकी का जन्म 15 नवंबर 1964 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से इंडस्ट्रियल और प्रोडक्ट डिजाइन में बीटेक किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने 1993 में जामिया मिलिया इस्लामिया में बतौर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर नौकरी शुरू की.लेकिन जावेद के सपने एक कॉलेज की नौकरी से कहीं बड़े थे. उन्होंने अपने भाई सऊद के साथ मिलकर कुछ बिजनेस शुरू किए, जिनमें से एक था अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड. यही कंपनी बाद में उनके करियर पर काला साया बन गई.

जामिया से जेल की यात्रा

जामिया में पढ़ाते हुए जावेद ने कई सहयोगियों को अपने बिजनेस में निवेश करने के लिए राजी किया. उन्होंने उन्हें भारी मुनाफे का वादा किया, लेकिन जल्द ही मामला उलझ गया. साल 2000 में निवेशकों ने धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगाए. पुलिस जांच में सामने आया कि निवेशकों के दस्तखत फर्जी थे और कई कंपनियां काल्पनिक निकलीं. आरोप था कि जावेद और उनके भाई ने निवेशकों के पैसे अपने खातों में ट्रांसफर किए और फिर हेराफेरी की. दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर तीन साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा. फिर 2005 में पटियाला कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि वे सभी निवेशकों को उनका पैसा लौटाएंगे.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी की नींव

जेल से बाहर आने के बाद जावेद ने एक नया रास्ता चुना. उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना की जिसका अर्थ है “सफलता और समृद्धि”. 2019 में जब अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज शुरू हुआ, तो यह हरियाणा का एक उभरता हुआ मेडिकल संस्थान बन गया. कैंपस में छात्रों की भीड़, डॉक्टरों की टीम और आधुनिक सुविधाओं ने इसे जल्द ही पहचान दिलाई.

