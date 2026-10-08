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हिंदी न्यूज़बिजनेस1 जनवरी तक स्थगित किया जा सकता है UPI पर चार्ज, ऑनलाइन पेमेंट पर बड़ी खबर

1 जनवरी तक स्थगित किया जा सकता है UPI पर चार्ज, ऑनलाइन पेमेंट पर बड़ी खबर

यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लागू करने की तारीफ 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 1 जनवरी 2027 की जा सकती है, ताकि व्यापारियों की चुनौतियों और वार्ताओं के बीच त्योहारी मौसम से पहले तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सके.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 08 Oct 2026 09:04 AM (IST)
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यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क के लागू होने की तारीख को आगे बढ़ाकर 1 जनवरी 2027 किए जाने की संभावना है. त्यौहारी सीजन के दौरान व्यापारियों और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को तैयारी का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है.

नए नियमों के तहत भी छोटे व्यापारियों और पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शंस पर शून्य एमडीआर ही लागू रहेगा. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी स्पष्ट किया कि बहुत मामूली शुल्क से डिजिटल ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम पर कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.

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अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया- सूत्र

फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यूपीआई पर एमडीआर की तारीख को इसलिए आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि व्यापारियों और पेमेंट सिस्टम को तैयारी का और ज्यादा वक्त मिल सके. हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. सूत्रों ने कहा बताया है कि इसके घोषित फ्रेमवर्क में कोई बदलाव नहीं होगा. अभी यूपीआई लागू होने की आधिकारिक तारीख 15 अक्टूबर 2026 है.

यह जानकारी ऐसे वक्त आई है, जब यूपीआई के फ्रेमवर्क को लेकर सरकार कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही है. 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें व्यक्ति-व्यापारी लेनदेन पर एमडीआर लागू करने का निर्णय लिया गया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय, आरबीआई और एनपीसीए को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया था.

व्यापारी एमडीआर का कर रहे हैं विरोध

दरअसल 2000 हजार रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर 0.4% का एमडीआर प्रस्तावित है. जबकि, 75 हजार रुपए या उससे ज्यादा के पेमेंट पर एमडीआर 300 रुपए लगेगा. हालांकि छोटे व्यापारियों और व्यक्तिगत लेनदेन यानी पर्सन टू पर्सन पर एमडीआर जीरो रहेगा. एमडीआर की घोषणा के बाद से व्यापारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं. इसके लेकर दो अक्टूबर को देश के कई हिस्सों में व्यापारियों ने 'नो यूपीआई डे' भी मनाया था.

यह भी पढ़ें- जीएसटी काउंसिल की महाबैठक आज, जानिए किन बड़े मुद्दों पर आएगा फैसला

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 08:45 AM (IST)
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