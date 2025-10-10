हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस शेयर की पिछले एक साल में लगी लंका, 50% से भी ज्यादा गिरा, अब लगा रहा ऊंची छलांग

इस शेयर की पिछले एक साल में लगी लंका, 50% से भी ज्यादा गिरा, अब लगा रहा ऊंची छलांग

Subex Share: डील की घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार उछाल आया. गुरुवार को Subex का शेयर 11.95 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि शुक्रवार को यह 10% चढ़कर 13.17 रुपये तक पहुंच गया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

Subex Share Jumps: शेयर बाजार में निवेश हमेशा जोखिम से भरा होता है. निवेशकों का मकसद कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाना होता है. लेकिन आज जिस शेयर की बात हो रही है, उसने लंबे समय तक निवेशकों को नुकसान में रखा था. अब वही आईटी कंपनी Subex (सुबेक्स) का शेयर जोरदार रफ्तार पकड़ चुका है. शुक्रवार (10 अक्टूबर) को शुरुआती कारोबार के दौरान इसके शेयर में करीब 10 प्रतिशत की भारी उछाल देखने को मिली. इस तेजी की मुख्य वजह नीदरलैंड की एक टेलीकॉम कंपनी के साथ हुई बड़ी डील है.

क्यों उड़ान भर रहा है Subex का शेयर?

दरअसल, आईटी कंपनी Subex को नीदरलैंड के एक प्रतिष्ठित टेलीकॉम ऑपरेटर से लगभग 6 साल की बड़ी डील मिली है. इस अनुबंध के तहत सुबेक्स को एमवीएनओ बिलिंग और होलसेल पार्टनर सेटलमेंट के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होगा. इस डील की कुल वैल्यू करीब 6.62 मिलियन डॉलर (लगभग 54.95 करोड़ रुपये) है.

डील की घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार उछाल आया. गुरुवार को Subex का शेयर 11.95 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि शुक्रवार को यह 10% चढ़कर 13.17 रुपये तक पहुंच गया. पिछले एक साल में इसके शेयरों में करीब 50 प्रतिशत की गिरावट आई थी, लेकिन पिछले तीन महीनों में ही इसने 20 प्रतिशत तक की तेजी दिखाई है.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

वित्तीय दृष्टि से देखें तो कंपनी के शेयरों में वॉल्यूम बढ़ा है, जो निवेशकों की दिलचस्पी का संकेत देता है. हालांकि, संस्थागत निवेशक (Institutional Investors) अभी भी इस स्टॉक में बड़ी हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं. कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट CAGR 173 प्रतिशत रही है, लेकिन इसके बावजूद एक साल में इसने 55 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है.

Subex सितंबर-अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था. मगर नीदरलैंड की कंपनी के साथ हुई इस नई डील के बाद इसमें 20 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है. सुबेक्स का यह उछाल फिलहाल डील की खबर पर आधारित है. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी की लंबी अवधि की वित्तीय स्थिति, प्रॉफिट ग्रोथ और फंडामेंटल्स को ध्यान में रखकर ही निवेश का फैसला करें.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 10 Oct 2025 12:01 PM (IST)
