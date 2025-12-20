Top stocks to buy: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 19 दिसंबर को गजब की रिकवरी दिखी. चार दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में अच्छा कारोबार हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए. एक तरफ सेंसेक्स 448 अंकों की उछाल के साथ 84929 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी भी 151 अंकों की तेजी के साथ 25966 के लेवल पर जाकर बंद हुआ. इस दौरान मिडकैप इंडेक्स का भी प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसमें 718 अंकों की बढ़त देखने को मिली.

अब निवेशकों की नजर अगले कारोबारी हफ्ते पर टिकी है, जो 22 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. आपकी सुविधा के लिए हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आपका मुनाफा करा सकते हैं. खास बात यह है कि इन स्टॉक्स की सिफारिशें JM Financial, Anand Rathi Research, Jefferies और Motilal Oswal जैसे कई टॉप रिसर्च हाउस ने की है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं-

Aditya Birla Real Estate

मोतीलाल ओसवाल ने आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट पर कवरेज शुरू किया है. यह घरेलू ब्रोकरेज फर्म कंपनी के शेयरों को लेकर बुलिश है. आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट (ABREL) को 'Buy'की रेटिंग और 2275 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा लेवल से करीब 33 परसेंट की बढ़ोतरी होने की संभावना को दिखाता है.

Meesho

UBS ने मीशो पर 'बाय' रेटिंग और 220 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू की है, जो यह दिखाता है कि स्टॉक अपने मौजूदा लेवल से लगभग 29 परसेंट तक चढ़ सकता है.

Eternal (Zomato)

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) ने क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी स्टॉक इटरनल (जोमैटो) के तेजी से आगे बढ़ने की संभावना जताई है. ब्रोकरेज ने 480 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कंपनी के शेयर को 'Buy' रेटिंग दी है, जिसका मतलब है कि यह मौजूदा मार्केट लेवल से करीब 61 परसेंट तक उछल सकता है.

Vishal Mega Mart

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने वैल्यू रिटेलर विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के शेयरों को 'Buy' की रेटिंग के साथ कवर करना शुरू किया है. साथ ही इसे 170 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. इसका मतलब यह है कि शेयर अपने मौजूदा लेवल से लगभग 25 परसेंट तक चढ़ सकते हैं.

Reliance Industries

मॉर्गन स्टेनली ने RIL के लिए टारगेट प्राइस को 1701 से बढ़ाकर 1847 कर दिया है. मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, 2026 में कंपनी के लिए बेहतर संभावनाएं हैं क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने चौथे मोनेटाइजेशन साइकिल में एंट्री लेने जा रही है. यह एक ऐसा स्टेज है, जिसमें रिफाइनिंग, केमिकल्स, टेलीकॉम और रिटेल सभी से एक ही समय में फ्री कैश फ्लो जेनरेट होने की उम्मीद है. यह कुछ ऐसा है जैसा कंपनी ने पिछले तीन दशकों में हासिल नहीं किया है.

HAL

ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी रिसर्च ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को बाय रेटिंग दी है और इसके लिए 5950 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

