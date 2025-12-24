हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटशेयर बाजार में गिरावट, 116 अंक फिसला सेंसेक्स, जानें 26 अक्टूबर को कैसा रहेगी मार्केट की चाल

शेयर बाजार में गिरावट, 116 अंक फिसला सेंसेक्स, जानें 26 अक्टूबर को कैसा रहेगी मार्केट की चाल

Stock Market Today: बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 116.14 अंक यानी 0.14 प्रतिशत टूटकर 85,408.70 अंक पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान यह 85,738.18 अंक के ऊपरी स्तर तक गया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 24 Dec 2025 06:15 PM (IST)
Stock Market News: मिले-जुले वैश्विक संकेतों और क्रिसमस की छुट्टियों के कारण छोटा कारोबारी सप्ताह होने के चलते बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती देखने को मिली और दिनभर के उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 116.14 अंक यानी 0.14 प्रतिशत टूटकर 85,408.70 अंक पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान यह 85,738.18 अंक के ऊपरी स्तर तक गया और 85,342.19 अंक के निचले स्तर को भी छू गया. इसी तरह एनएसई का निफ्टी 50 भी 35.05 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,142.10 अंक पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की घटक कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा स्टील जैसे दिग्गज शेयरों में कमजोरी देखने को मिली, जबकि ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी और पावर ग्रिड के शेयरों ने मजबूती दिखाई. एशियाई बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त में रहे.

यूरोपीय बाजारों में दोपहर के कारोबार के दौरान हल्की तेजी देखी गई, वहीं अमेरिकी बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि छुट्टियों के चलते सीमित कारोबारी सत्र वाले इस सप्ताह में भारतीय बाजार एक दायरे में सिमटा रहा और निवेशक सतर्क नजर आए.

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में घोषित तरलता बढ़ाने के उपायों से बैंकिंग प्रणाली में नकदी की स्थिति में सुधार आने और रुपये में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में तरलता बढ़ाने के लिए दो लाख करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड की खरीद और 10 अरब डॉलर के डॉलर-रुपया स्वैप की घोषणा की है, जिन्हें 29 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच लागू किया जाएगा.

निवेशकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1,794.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,812.37 करोड़ रुपये की खरीदारी की. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.18 प्रतिशत बढ़कर 62.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 42.64 अंक गिरकर 85,524.84 अंक और निफ्टी 4.75 अंक की मामूली बढ़त के साथ 26,177.15 अंक पर बंद हुआ था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 24 Dec 2025 06:15 PM (IST)
