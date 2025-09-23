हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market Today: ट्रंप के महंगे वीजा फरमान के बीच सेंसेक्स की 100 अंक की छलांग, मारुति और स्टील के उछले शेयर

Stock Market Today: ट्रंप के महंगे वीजा फरमान के बीच सेंसेक्स की 100 अंक की छलांग, मारुति और स्टील के उछले शेयर

Stock Market News: एनएसई पर निफ्टी 500 भी 25,200 के ऊपर कारोबार कर रहा है. इस बीच, मारुति और टाटा स्टील के शेयरों में 2 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

Stock Market Today: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन की शुरुआत बाजार में बढ़त के साथ हुई है. मंगलवार 23 सितंबर 2025 को बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स 100 अंक की तेजी के साथ खुला. वहीं एनएसई पर निफ्टी 500 भी 25,200 के ऊपर कारोबार कर रहा है. इस बीच, मारुति और टाटा स्टील के शेयरों में 2 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है.

शेयर बाजार की सपाट चाल

इससे एक दिन पहले सोमवार को एच-1बी वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी के चलते आईटी कंपनियों पर भारी दबाव की वजह से भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था. इन शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखी गई.

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट डॉ. वी.के. विजयकुमार का कहना है कि सितंबर 2024 के बाद पहली बार विदेशी निवेशकों (FIIs) की इस स्तर पर बिकवाली देखने को मिल रही है. उन्होंने बताया कि पिछले साल विदेशी निवेशकों ने कुल 1,21,210 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी, जबकि इस साल अब तक यह आंकड़ा बढ़कर 1,79,200 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

मार्केट एक्सपर्टस का मानना है कि विदेशी निवेशकों की इतनी बड़ी बिकवाली का सीधा असर घरेलू शेयर बाजार पर पड़ा है. इससे रुपये पर दबाव बढ़ा है और बाजार में उतार-चढ़ाव भी तेज हो गया है. हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू निवेशकों की मजबूत भागीदारी और लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर संभावनाएं बाजार को सहारा देती रहेंगी.

IT कंपनियों पर दबाव, लेकिन उछले स्टील-मारुति

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि एच-1बी वीजा की फीस में तेज वृद्धि के बीच घरेलू बाजार में गिरावट देखी गई, जिसका असर आईटी सूचकांक पर पड़ा. वहीं हाल की बढ़त के बाद मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मुनाफावसूली हुई.

उन्होंने कहा कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने, सामान्य मॉनसून, कम ब्याज दरों और कर प्रोत्साहनों से उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे मूल्यांकन और वृद्धि की संभावनाओं के बीच का अंतर कम होगा. विनोद नायर ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में आय में सुधार की उम्मीद है. इसी के साथ विदेशी निवेशक धीरे-धीरे खरीदार बन रहे हैं. उपभोग-केंद्रित क्षेत्रों के बाजार का ध्यान आकर्षित करने और उसे समर्थन मिलने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: ग्रे मार्केट में दहाड़ मार रहा यह आईपीओ, पहले ही दिन 0.80 गुना हुआ सब्सक्राइब; जानें प्राइस बैंड से लेकर बाकी डिटेल

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 23 Sep 2025 09:24 AM (IST)
Tags :
Stock Market Today Stock Market News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
बिहार
Bihar Politics: RJD विधायक का विवादित बयान, नीतीश कुमार को लेकर क्या कह दिया? 'जूता खाए…'
RJD विधायक का विवादित बयान, नीतीश कुमार को लेकर क्या कह दिया? 'जूता खाए…'
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
बिहार
Bihar Politics: RJD विधायक का विवादित बयान, नीतीश कुमार को लेकर क्या कह दिया? 'जूता खाए…'
RJD विधायक का विवादित बयान, नीतीश कुमार को लेकर क्या कह दिया? 'जूता खाए…'
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
बॉलीवुड
Monday Box Office Collection: मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'जॉली एलएलबी 3' से 'निशानची' तक सभी फिल्मों का हाल? यहां जानें- बॉक्स ऑफिस का पूरा हिसाब-किताब
मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'जॉली एलएलबी 3' से 'निशानची' तक सभी फिल्मों का हाल? यहां जानें
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?
बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?
यूटिलिटी
बिहार की किन महिलाओं को नहीं मिलेगी रोजगार योजना की पहली किस्त? देखें लिस्ट में आप तो नहीं
बिहार की किन महिलाओं को नहीं मिलेगी रोजगार योजना की पहली किस्त? देखें लिस्ट में आप तो नहीं
हेल्थ
क्या सोते-सोते बार-बार आता है पेशाब? बस ये दो काम कर लें तो रातभर आएगी चैन की नींद
क्या सोते-सोते बार-बार आता है पेशाब? बस ये दो काम कर लें तो रातभर आएगी चैन की नींद
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget