Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे कारोबारी सेशन 14 जनवरी, बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 269.15 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,358.54 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 83.75 अंक या 0.33 फीसदी फिसलकर 25,648.55 के लेवल पर ओपन हुआ था. हालांकि, शुरुआती गिरावट के बाद शेयर बाजार में रौनक लौट आई और यह हरे निशान पर ट्रेड करने लगा.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 117 अंक की गिरावट के साथ 83,509 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 36 अंक फिसलकर 25,695 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

एनटीपीसी, आईएनएफवाई, आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन

बीएसई के टॉप लूजर

सन फॉर्मा, एशियन पेंट, टीसीएस और इंडिगो

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

मंगलवार 13 जनवरी को भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 250.48 अंक या 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,627.69 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 57.95 अंक या 0.22 प्रतिशत फिसलकर 25,732.30 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से इटरनल, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो ट्रेंट, रिलायंस, इंडिगो, आईटीसी और अडानी पोर्ट रहे थे. निफ्टी ऑटो, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी 100 और निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

वहीं निफ्टी बैंक, निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी आईटी के शेयरों में तेजी थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 11 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 19 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

