हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, 500 अंक से ज्यादा उछला सेंसेक्स, जानें क्यों आज चढ़ा बाजार?

शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, 500 अंक से ज्यादा उछला सेंसेक्स, जानें क्यों आज चढ़ा बाजार?

Stock Market Today: निवेशक अमेरिकी शटडाउन पर अंतिम निर्णय, महंगाई और औद्योगिक उत्पादन से जुड़े आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं. इन संकेतकों से आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का बेहतर आकलन हो सकेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 02:24 PM (IST)
Stock Market News: अमेरिकी सरकार के शटडाउन को खत्म करने की दिशा में हो रही प्रगति के चलते वैश्विक बाजारों में आई तेजी का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को घरेलू बाजारों में मजबूती देखी गई. बैंकिंग, मेटल और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी से बीएसई का सेंसेक्स दोपहर के कारोबार में 500 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ ऊपर चढ़ गया, जबकि निफ्टी-50 भी 25,500 के पार कारोबार कर रहा है.

दोपहर करीब 12 बजकर 41 मिनट पर सेंसेक्स 508.20 अंक (0.61%) की तेजी के साथ 83,724.48 पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी 153.10 अंक (0.60%) बढ़कर 25,645.40 के स्तर पर कारोबार कर रहा था.

तेजी के कारण

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा शटडाउन खत्म करने की दिशा में प्रगति ने वैश्विक बाजारों में सकारात्मक भावनाएं (positive sentiments) पैदा की हैं. इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की खरीदारी, कंपनियों के बेहतर दूसरी तिमाही नतीजे, और देश की आर्थिक वृद्धि के सकारात्मक संकेत भी बाजार को सहारा दे रहे हैं.

विश्लेषकों की राय

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट डॉ. वी.के. विजयकुमार के अनुसार, उभरते बाजारों में भारत की परफॉर्मेंस बेहद मजबूत रही है. देश में महंगाई नियंत्रण में है और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर और सुदृढ़ बनी हुई है.

फिलहाल निवेशक अमेरिकी शटडाउन पर अंतिम निर्णय, महंगाई और औद्योगिक उत्पादन से जुड़े आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं. इन संकेतकों से आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का बेहतर आकलन हो सकेगा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 10 Nov 2025 02:20 PM (IST)
Embed widget