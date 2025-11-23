हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसफिक्स्ड या स्टेप-अप SIP? जानें कौन से विकल्प में जल्दी बनेगा करोड़ों रुपए का कॉर्पस

फिक्स्ड या स्टेप-अप SIP? जानें कौन से विकल्प में जल्दी बनेगा करोड़ों रुपए का कॉर्पस

अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश पर बेहतर रिटर्न पाने की योजना बना रहे हैं तो, स्टेप अप एसआईपी आपके लिए एक विकल्प हो सकता है. आइए जानते हैं, करोड़ों रुपए कॉर्पस बनाने का फंडा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 23 Nov 2025 10:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Step up SIP Benefits: भारतीय निवेशक लंबे समय में एक अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए बाजार में मौजूद निवेश विकल्पों की तलाश करते रहते हैं. अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश पर बेहतर रिटर्न पाने की योजना बना रहे हैं तो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) आपके लिए एक विकल्प हो सकता है.

बहुत से निवेशक एसआईपी में लंबी अवधि के लिए छोटी-छोटी राशि में निवेश करते हैं. हालांकि, निवेश करते वक्त अगर एक बात का ध्यान रखा जाएं तो, आपका कॉर्पस उम्मीद से बड़ा हो सकता है. फिक्स्ड एसआईपी की जगह पर आप स्टेप अप एसआईपी के तहत निवेश कर सकते हैं. आइए जानते हैं, इस बदलाव से आपके रिटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा....

क्या है फिक्स्ड एसआईपी? 

फिक्स्ड एसआईपी के तहत निवेशक निश्चित राशि लंबे समय तक निवेश करते हैं. निवेश के अमाउंट में किसी तरह का बदलाव नहीं आता है. उदाहरण के लिए अगर आपने 5,000 रुपए की एसआईपी 15 सालों के लिए शुरु की तो, आप इस पूरी अवधि में 5 हजार रुपए हर महीने निवेश करते रहते हैं. 

स्टेप अप एसआईपी

स्टेप अप एसआईपी में निवेशक हर साल अपनी आमदनी के हिसाब से निवेश राशि को बढ़ाते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपकी मंथली एसआईपी राशि 5,000 हजार है, और हर साल इसमें 5 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए अपनी निवेश जर्नी जारी रखते हैं. इसे ही स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है.

रिटर्न में आ सकता है अंतर 

फिक्स्ड और स्टेप अप एसआईपी के रिटर्न में आपको अंतर देखने को मिल सकता है. इसे एक उदाहरण से समझते हैं, अगर किसी ने फिक्सड एसआईपी के तहत 10 हजार रुपए 25 साल तक निवेश किया. इस निवेश पर उसे 15 प्रतिशत का सालाना रिटर्न मिलता हैं तो, कॉपर्स करीब 2.76 करोड़ रुपए होगी.

वहीं सेम कंडीशन में अगर आपने अपनी निवेश राशि को हर साल 10 प्रतिशत से बढ़ाते हैं तो, आपका कॉर्पस 5.76 करोड़ रुपए का होगा. यानी कि, आपको लगभग दोगुना कॉर्पस की प्राप्ति होगी.        

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: New Labour Codes: गिग वर्कर से लेकर कर्मचारी तक, कैसे बदलेगी जिंदगी, मिलेगा यह फायदा

Published at : 23 Nov 2025 10:27 AM (IST)
Tags :
Step Up SIP Benefits Fixed Sip Vs Step Up Sip
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Hamas Terror Network: 'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
इंडिया
Weather Forecast Today: पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
बॉलीवुड
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
Advertisement

वीडियोज

India में अंतिम सांसे गिन रहा Naxal, AK 47 और SLR के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर
Delhi के JNU कैंपस में छात्रों की सुरक्षाकर्मियों के साथ गुंडागर्दी का वीडियो वायरल | ABP News
G20 Summit 2025: G20 के मंच से PM Modi का आतंकवाद पर प्रहार, दिया कड़ा संदेश | South Africa | Pak
Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani
Bihar Politics: Nitish Kumar को इस शर्त पर समर्थन देंने को तैयार हैं Owaisi | Simanchal News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Hamas Terror Network: 'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
इंडिया
Weather Forecast Today: पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
बॉलीवुड
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: गुस्से में ऋषभ पंत ने लगा दी कुलदीप यादव को डांट, इस नियम उल्लंघन के लिए अंपायर से मिली वॉर्निंग
गुस्से में ऋषभ पंत ने लगा दी कुलदीप यादव को डांट, इस नियम उल्लंघन के लिए अंपायर से मिली वॉर्निंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
गीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा
गीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा
हेल्थ
Male Fertility Decline: खाने में मौजूद यह चीज मर्दों को बना रही नामर्द, लगातार घट रहा स्पर्म काउंट
खाने में मौजूद यह चीज मर्दों को बना रही नामर्द, लगातार घट रहा स्पर्म काउंट
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget