हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोना सस्ता हुआ महंगा? कितनी है आज 10 ग्राम गोल्ड की कीमत? देखें 10 अक्टूबर का ताजा भाव

सोना सस्ता हुआ महंगा? कितनी है आज 10 ग्राम गोल्ड की कीमत? देखें 10 अक्टूबर का ताजा भाव

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतें शुक्रवार को तेजी के साथ खुली, लेकिन ये तेजी केवल थोड़े ही समय के लिए रही. गोल्ड फ्यूचर वायदा 120488 रुपया प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 10 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतें शुक्रवार को तेजी के साथ खुली, लेकिन ये तेजी केवल थोड़े ही समय के लिए रही. लगभग 10 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा 120488 रुपया प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से 5 रुपए की गिरावट है.

भारतीय घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतें 508 रुपए की उछाल के साथ खुलीं. MCX पर आज सोने की कीमत 121001 रुपए प्रति दस ग्राम पर खुली. गुरुवार को यह 120493 रुपए पर बंद हुआ था.  एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 121350 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. हालांकि, बिकवाली के कारण इसमें गिरावट देखी गई. आईबीजेए पर 9 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 122629 रुपए , 22 कैरेट 112328 रुपए और 18 कैरेट 91972 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर बंद हुआ था. 

IBJA की यह कीमतें जीएसटी और मेकिंग चार्ज हटा कर तय की जाती हैं. टैक्स और मेकिंग चार्ज के बाद आपके शहर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. 

क्या है आपके शहर में सोने का भाव?

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,310 रुपए 
22 कैरेट - 1,13,960 रुपए 
18 कैरेट - 93,270 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,160 रुपए 
22 कैरेट - 1,13,810 रुपए 
18 कैरेट - 93,120 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,650 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,260 रुपए 
18 कैरेट - 94,560 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,160 रुपए 
22 कैरेट - 1,13,810 रुपए 
18 कैरेट - 93,120 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,210 रुपए 
22 कैरेट - 1,13,860 रुपए 
18 कैरेट - 93,170 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,310 रुपए 
22 कैरेट - 1,13,960 रुपए 
18 कैरेट - 93,270 रुपए

घरेलू रिटेल मार्केट में सोने की कीमतें रोज बदलती रहती हैं. ऐसा पीली धातु के बाजार में मांग और सप्लाई के आधार पर होता है. अगर आप सोने की खरीदारी का विचार करें है तो खरीदारी करने से पहले अपने शहर में चल रहे सोने के ताजा भाव को जरूर चेंक कर लें.

यह भी पढ़ें: फ्लैट शुरुआत के बाद उछला मार्केट, सेंसेक्स 133 अंक ऊपर तो निफ्टी 25,200 के पार

Published at : 10 Oct 2025 10:22 AM (IST)
Tags :
Gold Price Today Gold Rate India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
Advertisement

वीडियोज

Model Code Violation: बिहार में Pappu Yadav ने बांटे पैसे, EC पर साधा निशाना!
Gurugram में फिर लगा लंबा जाम, कई घंटों तक रेंगती रही गाड़ियां | Breaking
Bihar Election: NDA को बड़ा झटका, Santosh Kushwaha RJD में शामिल होंगे!
IPS Officer Case: Y Puran Kumar की पत्नी की शिकायत पर FIR, 15 अफसरों पर गाज!
Model Code Violation: MP Pappu Yadav पर FIR, Vaishali में नोट बांटने का आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
यूटिलिटी
बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक
बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक
शिक्षा
UPSC Success Story: आंखों में कम थी रोशनी तो लगन से रोशन की जिंदगी, IAS रवि के लिए मां बनीं सबसे बड़ी योद्धा
आंखों में कम थी रोशनी तो लगन से रोशन की जिंदगी, IAS रवि के लिए मां बनीं सबसे बड़ी योद्धा
जनरल नॉलेज
Billionaires in India: देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget