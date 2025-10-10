सोना सस्ता हुआ महंगा? कितनी है आज 10 ग्राम गोल्ड की कीमत? देखें 10 अक्टूबर का ताजा भाव

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतें शुक्रवार को तेजी के साथ खुली, लेकिन ये तेजी केवल थोड़े ही समय के लिए रही. लगभग 10 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा 120488 रुपया प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से 5 रुपए की गिरावट है.

भारतीय घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतें 508 रुपए की उछाल के साथ खुलीं. MCX पर आज सोने की कीमत 121001 रुपए प्रति दस ग्राम पर खुली. गुरुवार को यह 120493 रुपए पर बंद हुआ था. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 121350 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. हालांकि, बिकवाली के कारण इसमें गिरावट देखी गई. आईबीजेए पर 9 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 122629 रुपए , 22 कैरेट 112328 रुपए और 18 कैरेट 91972 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर बंद हुआ था.

IBJA की यह कीमतें जीएसटी और मेकिंग चार्ज हटा कर तय की जाती हैं. टैक्स और मेकिंग चार्ज के बाद आपके शहर की कीमतों में बदलाव हो सकता है.

क्या है आपके शहर में सोने का भाव?

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,310 रुपए

22 कैरेट - 1,13,960 रुपए

18 कैरेट - 93,270 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,160 रुपए

22 कैरेट - 1,13,810 रुपए

18 कैरेट - 93,120 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,650 रुपए

22 कैरेट - 1,14,260 रुपए

18 कैरेट - 94,560 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,160 रुपए

22 कैरेट - 1,13,810 रुपए

18 कैरेट - 93,120 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,210 रुपए

22 कैरेट - 1,13,860 रुपए

18 कैरेट - 93,170 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,310 रुपए

22 कैरेट - 1,13,960 रुपए

18 कैरेट - 93,270 रुपए

घरेलू रिटेल मार्केट में सोने की कीमतें रोज बदलती रहती हैं. ऐसा पीली धातु के बाजार में मांग और सप्लाई के आधार पर होता है. अगर आप सोने की खरीदारी का विचार करें है तो खरीदारी करने से पहले अपने शहर में चल रहे सोने के ताजा भाव को जरूर चेंक कर लें.

