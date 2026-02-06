Silver price crash: भारत में चांदी की कीमत में गुरुवार के बाद आज शुक्रवार को भी भारी गिरावट देखी गई. भारत में चांदी का की कीमत 25 रुपये प्रति ग्राम गिरकर 275 रुपये प्रति ग्राम हो गया. इसी तरह से गुरुवार को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 25000 रुपये गिरकर 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है.

फिसलती जा रही है चांदी

MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर भी चांदी के रेट में बड़ी गिरावट आई है. सिल्वर फ्यूचर्स (मार्च एक्सपायरी के साथ) इंट्राडे में गिरकर 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर आ गया था. एक्सपर्ट्स पहलेइ ही बता चुके थे कि शुक्रवार, 6 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतें अस्थिर रहने की संभावना है. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि कीमती धातुओं के बाजार में कीमतों में गिरावट कुछ और समय तक जारी रह सकती है.

InCred Money ने कहा, "कीमतों में तेजी के बाद सोने और चांदी में अच्छी-खासी गिरावट देखी जा रही है. कंसोलिडेशन का यह दौर कीमती धातुओं के लिए असामान्य नहीं है, खासकर लंबे समय तक तेजी होने के बाद. असल में, इस तरह की गिरावट अक्सर पोजीशन को रीसेट करने और अगले ट्रेंड की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करती है."

इन शहरों में आज चांदी की कीमत

चेन्नई, मदुरै, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, सेलम जैसे कई शहरों में आज 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,800, 100 ग्राम की कीमत 28,000 रुपये और 1 किलो की कीमत 2,80,000 रुपये है.

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, नागपुर, पटना, अयोध्या जैसे कई अलग-अलग शहरों में आज 10 और 100 ग्राम चांदी की कीमत 2,750 और 27,500 रुपये है. वहीं, 1 किलो चांदी की कीमत 2,75,000 रुपये है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक खर्च समझौते पर साइन किए हैं, जिससे प्रमुख संघीय एजेंसियों के लिए फंडिंग बहाल हो गई है, जिससे अमेरिकी सरकार का आंशिक शटडाउन प्रभावी रूप से खत्म हो गया है. चीन के गोल्ड ETF से एक ही दिन में रिकॉर्ड आउटफ्लो देखा गया, जिससे कीमत में तेज गिरावट के बाद निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा. ईरान-अमेरिका वार्ता आज होने वाली है, जबकि हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्तावित अप्रैल यात्रा से पहले चीन के शी जिनपिंग के साथ व्यापक चर्चा की.

