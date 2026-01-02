हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 में शेयर से मालामाल बनीं कंपनियां, रिकॉर्ड हाई लेवल का दिखा मार्केट कैप पर दिखा असर

2025 में शेयर से मालामाल बनीं कंपनियां, रिकॉर्ड हाई लेवल का दिखा मार्केट कैप पर दिखा असर

Corporate earnings by shares: साल 2025 में बाजार में तमाम उतार-चढ़ाव के बीच कई कंपनियों ने शेयरों के बलबूते अच्छी-खासीर कमाई हुई और साल खत्म होते-होते उन्होंने नए ऑल-टाइम हाई बनाए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 02 Jan 2026 01:57 PM (IST)
Corporate earnings by shares: साल 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए चुनौती भरा है. अमेरिकी टैरिफ, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी जैसी कई मुश्किलें आईं, लेकिन शेयर बाजार ने इन सभी का डटकर सामना किया. हालांकि, घरेलू निवेशकों के समर्थन, जीडीपी में सुधार और बेहतर होती आर्थिक स्थिति से शेयर बाजार को सहारा मिला और इसने मुश्किल हालातों में भी अच्छा प्रदर्शन किया.

आलम यह रहा है कि बीते साल दिसंबर तक बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पिछले साल के 30,20,376.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,72,15,483.12 करोड़ रुपये (करीब 5250 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गई. इससे निवेशकों की संपत्ति में भी 30.20 लाख करोड़ रुपये का उछाल आया. 2025 में कई सेक्टर की कंपनियों के शेयर नए लाइफटाइम हाई लेवल पर पहुंचे. आइए देखते हैं कि इस दौरान कि-किन कंपनियों की शेयरों से जबरदस्त कमाई हुई-

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

साल 2025 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के शेयरों का प्रदर्शन दमदार रहा. 26 नवंबर, 2025 को इसके शेयर 999.00 रुपये के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गए. इसके चलते बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,10,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स और  23,085 ब्रांच वाले स्टेट बैंक ने एक साल में 23.51 परसेंट और बीते पांच सालों में 248.46 परसेंट का रिटर्न दिया है.

Adani Ports and SEZ

देश का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स के शेयरों ने भी निवेशकों की साल 2025 में अच्छी-खासी कमाई कराई. इसके शेयर ने एक साल में 19.87 परसेंट और पांच सालों में 189.89 परसेंट का रिटर्न दिया है. अडानी पोर्ट्स के शेयरों ने 1 दिसंबर, 2025 को 1,549.00 के नए हाई लेवल को टच किया. इस दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,15,574.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

Hindustan Zinc

देश की टॉप मेटल कंपनी हिंदुस्तान जिंक के शेयर 29 दिसंबर, 2025 को रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचे थे. कंपनी की मार्केट वैल्यू 2,64,251.45 करोड़ रुपये है. एक साल में इसके शेयरों ने 44.51 परसेंट और पांच साल के दरमियान 61.39 परसेंट की बढ़त हासिल की है.

Maruti Suzuki India

ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के शेयर 30 दिसंबर, 2025 को 16,818.00 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए. 5,24,077.65 करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ स्टॉक ने एक साल में 54.08 परसेंट और पांच सालों में 116.34 परसेंट की बढ़त हासिल की, जिसे ​​लगातार डिमांड और प्रोडक्ट इनोवेशन का सपोर्ट मिलता रहा.

Eicher Motors

बुलेट बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स के शेयर भी साल 2025 में खूब चमके. 29 दिसंबर, 2025 को इसके शेयरों ने 7,374.50 रुपये के अपने रिकॉर्ड हाई लेवल को टच किया. 1,97,152.58 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने एक साल में 47.67 परसेंट और पांच साल के दरमियान 182 परसेंट की बढ़त हासिल की है. 

Vedanta Ltd

मेटल सेक्टर की कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयर भी साल 2025 में खूब चमके. 29 दिसंबर, 2025 को इसके शेयर 616.00 के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए. इसने एक साल में 37.70 परसेंट और पांच साल में  277.43 परसेंट का धमाकेदार रिटर्न दिया है. इसका मार्केट कैप 2,36,637.13 करोड़ रुपये है.

Larsen and Toubro

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के शेयर 27 नवंबर, 2025 को 4,140.00 के अपने अब तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गए थे. इसी के साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 5,56,931.43 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. मजबूत ऑर्डर बुक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते खर्च के बीच इसने एक साल में 13.19 परसेंट और पांच साल में 212.34 परसेंट तक का रिटर्न दिया है.

Axis Bank

देश में प्राइवेट सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक के शेयरों का भी प्रदर्शन साल 2025 में अच्छा रहा. 27 नवंबर, 2025 को इसके शेयर 1,304.00 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे. 3,87,006.07 करोड़ की मार्केट वैल्यू के साथ एक्सिस बैंक ने एक साल में 16.54 परसेंट और पांच सालों में 99.89 परसेंट का रिटर्न दिया. 

Mahindra and Mahindra

ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक और कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 1 दिसंबर, 2025 को 3,795.00 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए. 4,54,534.66 करोड़ के मार्केट कैप के साथ स्टॉक ने एक साल में 21.98 परसेंट और पांच सालों में 400.08 परसेंट की शानदार बढ़त हासिल की. 

सोने की आसमान छूती कीमतों के बीच गोल्ड लोन में उछाल, महज 1 साल में 125 परसेंट की हुई बढ़ोतरी

Published at : 02 Jan 2026 01:57 PM (IST)
Corporate Earnings SBI Shares SHARE MARKET Share Market In 2025
