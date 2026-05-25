SBI ग्राहक ध्यान दें, हड़ताल पर कर्मचारियों ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें आप पर क्या होगा असर?

SBI Employees Strike News: अगर आप State Bank of India के ग्राहक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. बैंक कर्मचारियों की 25 और 26 मई को प्रस्तावित हड़ताल अब नहीं होगी. कर्मचारी यूनियन और बैंक प्रबंधन के बीच बातचीत सफल रहने के बाद हड़ताल का फैसला वापस ले लिया गया. इसके चलते आज सोमवार से सभी शाखाओं में काम सामान्य तरीके से चल रहा है.

हड़ताल की खबर सामने आने के बाद कई ग्राहकों को डर था कि बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. इसी वजह से बैंक ने पहले ही लोगों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी थी. लेकिन अब हालात सामान्य हैं और शाखाओं में आम दिनों की तरह काम हो रहा है.

बैंक ने खुद दी सामान्य कामकाज की जानकारी

SBI की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि अब सभी शाखाएं तय समय पर खुल रही हैं. ग्राहकों को कैश जमा करने, पैसे निकालने, पासबुक अपडेट कराने और दूसरी बैंकिंग सेवाओं के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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कर्मचारियों ने किन मुद्दों पर जताई थी नाराजगी

बैंक कर्मचारियों की नाराजगी कई मामलों को लेकर थी. यूनियन का कहना था कि कई शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है क्योंकि पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं हैं. कर्मचारियों के मुताबिक इससे बैंक स्टाफ और ग्राहकों दोनों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है.

आउटसोर्सिंग को लेकर भी उठे सवाल

कर्मचारी संगठन बैंक में बढ़ती आउटसोर्सिंग व्यवस्था का भी विरोध कर रहे थे. उनका कहना है कि इससे स्थायी भर्तियां कम हो रही हैं और युवाओं के लिए नौकरी के मौके घट रहे हैं. खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों पर इसका असर पड़ रहा है.

पेंशन व्यवस्था को लेकर भी थी मांग

हड़ताल की एक वजह पेंशन से जुड़ा मुद्दा भी था. कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अपने NPS फंड मैनेजर बदलने की सुविधा मिलनी चाहिए. उनका मानना है कि दूसरे संस्थानों के कर्मचारियों को यह सुविधा मिलने के बावजूद SBI स्टाफ को इससे बाहर रखा जा रहा है.

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