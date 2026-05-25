Petrol-Diesel Price Hike: 10 दिनों में 7 रुपये से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, क्या अब भी घाटे में हैं तेल कंपनियां?
Petrol-Diesel Price Hike: देश में महज 10 दिनों के भीतर पेट्रो-डीजल के दाम चार बार बढ़ाए जा चुके हैं. इसके जरिए तेल कंपनियों पर महंगे आयात के दबाव को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की जा रही है.
- ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल 2.61, डीजल 2.71 रुपये महंगा हुआ.
- कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से ओएमसी को रोजाना 750 करोड़ का घाटा.
- प्रति लीटर 10-13 रुपये के नुकसान से कंपनियां अभी भी घाटे में.
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से घाटा कम होने की उम्मीद.
OMCs loss after Fuel Price Hike: देश में सोमवार (25 मई) को एक बार फिर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया. इस दौरान पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 2.71 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई. ये बढ़ी हुई कीमतें पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं. कीमतों में बार-बार हो रही यह बढ़ोतरी ग्लोबल मार्केट्स में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और कमजोर होते रुपये का ही नतीजा है. इन दोनों ही कारणों से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के लिए आयात लागत बढ़ गई है.
तेल कंपनियों को कितना हो रहा नुकसान?
रिपोर्टों के मुताबिक, कीमतें बढ़ने से पहले तेल कंपनियों को हर दिन पेट्रोल की बिक्री पर 1000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था. फिर कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के साथ इस नुकसान को पाटने की कोशिश की गई. अब तक 4 बार दाम बढ़ाए जाने के बाद भी कंपनियों का रोजाना घाटा 750 करोड़ रुपये प्रति दिन रह गया है.
अभी भी घाटे में क्यों कंपनियां?
तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम करीब 7.50 रुपये बढ़ा दिए हैं, जो हमेंबहुत ज्यादा लग रहा है. लेकिन हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि कंपनियों का प्रति लीटर खर्च 18-20 रुपये तक बढ़ गया है.
चौथी बार रेट बढ़ने के बाद पेट्रोल पर अभी OMCs को प्रति लीटर लगभग 10 रुपये और डीजल पर लगभग 13 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है. यही 10-13 रुपये प्रति लीटर का नुकसान करोड़ों लीटर के तेल पर जुड़ता है, तो तीनों सरकारी कंपनियों (IOCL, HPCL, BPCL) को मिलाकर हर दिन 750 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है. यानी कि 4 बार रेट बढ़ने के बाद नुकसान में 25% तक की कमी आई है.
कच्चे तेल में आई गिरावट
अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रगति की खबरों के बीच आज कच्चे तेल की कीमत में 5% तक की गिरावट आई है. अगर कच्चा तेल लगातार ऐसे ही सस्ता होता रहा, तो कंपनियों का यह घाटा अपने आप ही कम होता जाएगा. इससे आम जनता को भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से राहत मिल जाएगी.
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Source: IOCL