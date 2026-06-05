Share Market Today on June 5: आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फैसले से ठीक पहले भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत पॉजिटिव रही. शेयर बाजार हरे निशान पर खुला. एक तरफ सेंसेक्स कल के मुकाबले 269.93 अंकों की तेजी के साथ 74629 के लेवल पर खुला. वहीं, निफ्टी भी हल्की मजबूती के साथ 23450-23480 के जोन में बना हुआ है.

एशियाई बाजार

आज 5 जून को एशियाई बाजारों में बिकवाली का तगड़ा दबाव देखने को मिला. अमेरिकी बाजार में बीती रात आईटी और टेक शेयरों में आई बड़ी गिरावट ने पूरे एशियाई बाजार को हिला दिया. इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण कोरियाई बाजार में देखा गया. यहां के कोस्पी इंडेक्स में 5.7-6.2% तक की बड़ी गिरावट देखी गई. सैमसंग और हाइनिक्स जैसी दिग्गज चिप मेकिंग कंपनियों के शेयर 6.8% तक गिरे हैं. जापान के निक्केई में भी 1.3-1.8% तक की गिरावट देखी गई है. हांगकांग का हैंगसैंग भी 1.4% तक लुढ़क चुका है.

अमेरिकी बाजार

बीती रात अमेरिकी शेयर बाजार में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला. हालांकि, टेक हेवी नैस्डैक इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई. आईटी और सेमीकंडक्टर शेयरों में आई गिरावट के चलते यह 23.02 अंक टूटकर 26830.96 के लेवल पर बंद हुआ. इसके विपरीत, डाऊ जोन्स 874.86 अंकों की भारी बढ़त के साथ अपने नए रिकॉर्ड हाई लेवल 51561.93 पर बंद हुआ. यह इस साल इसका 15वां रिकॉर्ड क्लोज है. S&P 500 भी इस दौरान 30.63 अंक मजबूत होकर 7584.31 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा.

क्रूड ऑयल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.32% गिरकर 92.74 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए. वहीं, आज सुबह ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 95 डॉलर पर बिना किसी बदलाव के ट्रेड कर रहे थे. COMEX पर क्रूड की कीमतें 0.33% गिरकर 92.73 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं.

डॉलर इंडेक्स

आज 5 जून को अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद यूएस इंडेक्स फ्यूचर्स में गिरावट देखी जा रही है. बीती रात नैस्डैक क्म्पोजिट में 1% से अधिक की गिरावट आई. यही वजह है आज US डॉलर इंडेक्स 0.01% गिरकर 99.43 पर ट्रेड करता नजर आया. यह इंडेक्स दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में US डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है. इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी मुद्राएं शामिल हैं. 4 जून को रुपया 0.07% गिरकर डॉलर के मुकाबले 95.79 पर बंद हुआ था.

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