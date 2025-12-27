पंजाब नेशनल बैंक में 2434 करोड़ रुपये का लोन फ्रॉड, कैसे हुई पैसों की इतनी बड़ी हेराफेरी?
Punjab National Bank: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे क्योंकि बैंक से रिलेटेड लोन फ्रॉड का एक और नया मामला सामने आया है. इसका असर इसके शेयरों पर दिख सकता है.
Punjab National Bank: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे क्योंकि बीते शुक्रवार, 26 दिसंबर को बाजार बंद होने के बाद बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में 2434 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड की जानकारी दी. बैंक ने इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी सूचित कर दिया है. लोन फ्रॉड का यह मामला दो कंपनियों- SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) से जुड़ा हुआ है.
एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बैंक ने बताया कि SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) ने 1,240.94 करोड़ रुपये और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) ने 1,193.06 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है. यानी कि इन दोनों कंपनियों ने बैंक से लोन लेकर पैसे अभी तक नहीं चुकाए हैं. हालांकि, PNB ने साफ कह दिया कि उसने दोनों लोन के बकाए अमाउंट के लिए 100 परसेंट प्रोविजनिंग कर दी है. फाइलिंग में यह भी बताया गया है कि इन कंपनियों का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत रिजॉल्व कर दिया गया है.
शुक्रवार को PNB के शेयर पहले से ही दबाव में देखे गए, जो BSE पर पिछले बंद भाव 120.95 रुपये के मुकाबले 0.50 परसेंट गिरकर 120.35 रुपये पर बंद हुए. PNB के शेयर लंबे समय से मजबूत बने हुए हैं. इसमें पिछले छह महीनों में लगभग 13 परसेंट और 2025 में साल-दर-साल 17 परसेंट का इजाफा हुआ है. टेक्निकल इंडिकेटर्स बताते हैं कि स्टॉक फिलहाल न्यूट्रल जोन में ट्रेड कर रहा है. ट्रेंडलाइन की डेटा के मुताबिक, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 50.8 पर है, जबकि मनी फ्लो इंडेक्स 55.4 पर है।. दोनों इंडिकेटर्स संकेत देते हैं कि स्टॉक मिड-रेंज में है - न तो ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड.
