Multibagger Stock: स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर ऐसे होते हैं, जो समय के साथ निवेशकों के लिए बड़ी कमाई का जरिया बन जाते हैं. जिन्हें मल्टीबैगर स्टॉक भी कहा जाता है. निवेशकों के लिए नेटवर्क पीपुल सर्विसेज टेक्नोलॉजी का शेयर भी ऐसा ही एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है.

सही समय पर निवेश करने वाले लोगों के लिए इस शेयर ने कुछ ही सालों में शानदार रिटर्न दिया है. जिससे उनकी छोटी सी निवेश राशि कई गुना बढ़ गई है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल....

किस साल कितना रिटर्न मिला

नेटवर्क पीपुल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के शेयरों ने पिछले चार सालों में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है. हालांकि इस दौरान कंपनी शेयरों में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला. साल 2023 कंपनी के लिए सबसे बेहतरीन साबित हुआ. जब शेयर में करीब 1012 प्रतिशत की जोरदार तेजी दर्ज की गई. इससे पहले 2022 में शेयर 201 प्रतिशत उछला था. वहीं 2024 में इसमें 226 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली थी. शेयरों में आई तेजी की वजह से शेयरों की कीमत 21.85 रुपये से बढ़कर 1400 रुपये के स्तर को पार कर गई.

हालांकि, तेजी का यह दौर साल 2025 में थम गया. वर्ष 2025 कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है. इस दौरान शेयर की कीमतों में करीब 47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. जो लिस्टिंग के बाद किसी एक साल में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है. वहीं, पिछले साल सितंबर में कंपनी का शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड हुआ था. जब योग्य निवेशकों को प्रति शेयर 2 रुपये का डिविडेंड दिया गया था.

बीएसई पर कंपनी शेयर का हाल

बीएसई पर शुक्रवार 9 जनवरी 2026 के कारोबारी दिन नेटवर्क पीपुल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. कंपनी शेयर 2.71 प्रतिशत या 39.05 रुपये की गिरावट के साथ 1402.20 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.

कंपनी शेयरों ने दिन की शुरुआत 1427.60 रुपये पर की थी. शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 2430 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 1347.50 रुपये था.

