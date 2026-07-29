#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसReal Estate: भारत में प्रॉपर्टी बेचने की होड़ क्यों लगी, 46% NRI तैयार, मोहभंग का कारण क्या?

Real Estate: भारत में प्रॉपर्टी बेचने की होड़ क्यों लगी, 46% NRI तैयार, मोहभंग का कारण क्या?

Real Estate News: वो NRI जिनकी सम्पत्ति भारत में थी उनका अपने देश से मोह भंग हो रहा है. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भारत में खरीदी प्रॉपर्टी को वो बेचकर पैसा विदेश ले जाना चाहते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 29 Jul 2026 11:42 PM (IST)
Preferred Sources

Real Estate News: भारत के रियल एस्टेट बाजार में आने वाले समय में घरों की सप्लाई बढ़ सकती है. इसकी वजह सिर्फ बिल्डर नहीं, बल्कि NRI यानी विदेश में रहने वाले भारतीय भी हो सकते हैं. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी संख्या में NRI भारत में खरीदी अपनी प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी कर रहे हैं.

रिपोर्ट में क्या आया सामने?
दरअसल रेमिटर (Remittor) की सालाना NRI वेल्थ रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, सर्वे में शामिल करीब 46% NRI प्रॉपर्टी मालिक अपनी सम्पत्ति तुरंत बेचना चाहते हैं. वहीं, करीब 26% लोग अगले 6 महीने में इसे बेचने की योजना बना रहे हैं. खास बात ये है कि आधे से ज्यादा NRI प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिलने वाले पैसे को भारत में दोबारा निवेश करने के बजाय विदेश भेजना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: Debit Card: एयरपोर्ट पर डेबिट कार्ड ब्लॉक, कोर्ट ने बैंक पर ठोका लाखों का जुर्माना

2010-19 में खरीदी प्रॉपर्टी अब बेच रहे NRI
इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में NRI के बीच 2010 से 2019 के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने का चलन काफी बढ़ा था. अब उस दौर में खरीदी गई कई प्रॉपर्टी बिक्री के लिए बाजार में आ रही हैं. दोबारा बिकने वाली 60% से ज्यादा प्रॉपर्टी इसी दशक में खरीदी गई थीं. इनमें करीब 89% रिहायशी प्रॉपर्टी हैं. यानी विदेश में रहने वाले भारतीय अब भारत में खरीदे घरों को सिर्फ परिवार या भविष्य में रहने के लिए नहीं, बल्कि निवेश के तौर पर देख रहे हैं.

निवेश का जरिया बनी प्रॉपर्टी
पहले NRI भारत में घर खरीदते थे ताकि रिटायरमेंट के बाद यहां रह सकें, माता-पिता परिवार के लिए घर हो या भविष्य में भारत लौटने का विकल्प बना रहे. लेकिन अब सोच बदल रही है. रेमिटर के फाउंडर और CEO शानू नायर के मुताबिक, विदेश में बढ़ते होम लोन खर्च, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स नियमों और निवेश में विविधता लाने की जरूरत के कारण NRI अपनी भारतीय प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा दूसरी जगह लगाने के बारे में सोच रहे हैं.

क्या है इसके पीछे वजह?
रिपोर्ट के मुताबिक, NRI प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बेच रहे हैं क्योंकि भारत का रियल एस्टेट बाजार खराब हो गया है. इसके बजाय वे अपनी संपत्ति और निवेश को नए तरीके से व्यवस्थित करना चाहते हैं. हालांकि, प्रॉपर्टी बेचने में उन्हें परेशानी भी हो रही है. करीब 81.4% विक्रेताओं को अभी तक खरीदार नहीं मिला है. विदेश में रहकर दस्तावेज, बातचीत और पूरी बिक्री प्रक्रिया संभालना उनके लिए मुश्किल होता है.

ये भी पढ़ें: Tax Notice: UPI पेमेंट करने वाले सावधान, आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 29 Jul 2026 11:42 PM (IST)
Tags :
Real Estate NRI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Real Estate: भारत में प्रॉपर्टी बेचने की होड़ क्यों लगी, 46% NRI तैयार, मोहभंग का कारण क्या?
भारत में प्रॉपर्टी बेचने की होड़ क्यों लगी, 46% NRI तैयार, मोहभंग का कारण क्या?
बिजनेस
Debit Card: एयरपोर्ट पर डेबिट कार्ड ब्लॉक, कोर्ट ने बैंक पर ठोका लाखों का जुर्माना
एयरपोर्ट पर डेबिट कार्ड ब्लॉक, कोर्ट ने बैंक पर ठोका लाखों का जुर्माना
बिजनेस
Tax Notice: UPI पेमेंट करने वाले सावधान, आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस
UPI पेमेंट करने वाले सावधान, आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस
बिजनेस
FCI ने एथेनॉल कंपनियों को 40% सस्ते में बेचा चावल, संसद में RTI से खुलासा
FCI ने एथेनॉल कंपनियों को 40% सस्ते में बेचा चावल, संसद में RTI से खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे बोले, 'हां, मेरा परिवारवाद है लेकिन उसकी एक...'
उद्धव ठाकरे बोले, 'हां, मेरा परिवारवाद है लेकिन उसकी एक...'
इंडिया
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
इंडिया
Xप्लेन: राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
विश्व
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
Indian AI Engineer loss US Job: US में नौकरी गई, प्रोजेक्ट चला गया भारत...भारतीय AI इंजीनियर की कहानी वायरल
US में नौकरी गई, प्रोजेक्ट चला गया भारत...भारतीय AI इंजीनियर की कहानी वायरल
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget