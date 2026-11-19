भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को IPL से भी सन्यास ले लिया. धोनी की इस घोषणा के बाद उनके फैंस काफी इमोशनल नजर आए. बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत और राजनीतिक हस्तियों ने धोनी के भारतीय क्रिकेट में योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. तो वहीं फैंस ने भी अपने Thala को भावुक होकर विदाई दी.

लेकिन क्रिकेट से सन्यास के बाद अब धोनी की कमाई का जरिया क्या होगा? क्या ये सवाल आपके मन में भी है? यदि हां, तो इसका जवाब सिर्फ इतना है कि धोनी ने क्रिकेट से सन्यास लिया है, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू अब भी बरकरार है.

टॉप पर धोनी की ब्रांड वैल्यू

धोनी के रिटायरमेंट के बाद भी उनकी ब्रांड वैल्यू अब भी जस की तस बरकरार है. धोनी अब भी 33 ब्रांड्स का चेहरा हैं. धोनी की सबसे बड़ी ताकत उनकी पॉपुलैरिटी, सादगी और शांत स्वभाव है. कई एडवरटाइजिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि धोनी ने कभी जरूरत से ज्यादा प्रचार नहीं किया और ना ही किसी तरह के विवादों का हिस्सा रहे हैं. यही वजह है कि वो जब भी किसी ब्रांड से जुड़ते हैं तो लोगों का भरोसा उनके साथ जुड़ने लगता है.

ब्रांड्स के पसंदीदा हैं धोनी

धोनी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि साल 2021 से वो लगातार भारत की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले टॉप-10 सेलिब्रिटीज में शामिल रहे हैं. विराट कोहली के अलावा वो इस लिस्ट में जगह बनाने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं. आईपीएल से रिटायरमेंट लेटे ही धोनी को तमाम ब्रांड्स ने भी अपने - अपने अंदाज में गुडबाय किया.

विज्ञापनों में घट रही है धोनी की मौजूदगी

हालांकि धोनी की पॉपुलैरिटी के बावजूद विज्ञापनों की दुनिया में उनकी मौजूदगी पहले के मुकाबले कुछ कम हुई है. मीडिया रिसर्च प्लेटफॉर्म TAM AdEx की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच टीवी एड्स में दिखने वाले सेलिब्रिटी में धोनी दूसरे नंबर पर रहे. टीवी एड्स में उनकी हिस्सेदारी 8% रही. रिपोर्ट के मुताबिक, धोनी इस दौरान 33 ब्रांड्स से जुड़े थे. जबकि पिछले कुछ सालों में उनके साथ 40 से ज्यादा ब्रांड जुड़े हुए थे.

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